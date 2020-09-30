Украинцы считают партию Порошенко главной оппозицией к 'слугам' – опрос

Партия "Европейская солидарность" и ее лидер Петр Порошенко является главной оппозиционной силой к партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центр СОЦИС в сентябре. Согласно им, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, среди тех, кто готов голосовать и определился, за Зеленского готовы проголосовать 30,1%, за Порошенко – 18,9%. За Юрия Бойко – 14%, Игоря Смешко – 8,5%, Юлию Тимошенко – 7,4%.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 23,3%, за "Европейскую солидарность" 18,4%. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14.3%, "Батьківщина" – 8,3%. Другие партии набирают менее 5%.

На вопрос "Кто является реальной оппозицией к новой власти в Украине?" почти 27% опрошенных назвали партию "Европейская солидарность", 24.3% – ОПЗЖ, 9,2% – "Батьківщину", 4,8% – "Голос".

59,9% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, положительно курс политики Зеленского оценивают 23,6% опрошенных.

Исследование проводилось 18-28 сентября 2020 методом телефонного опроса по всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.