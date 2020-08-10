Ляшко раскритиковали за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой".
Народный депутат V-VIII созывов, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко досрочно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси
Об этом он написал на своей странице в Twitter. По мнению "радикала", победа Лукашенко заслуженная. Также он призвал прекратить силовое противостояние.
"Поздравляю Александра Лукашенко с заслуженной победой на президентских выборах. Сейчас самое важное – прекратить силовое противостояние, не дать проливать кровь, чтобы не подорвать братскую Беларусь с середины, чтобы она никогда не стала плацдармом для российской агрессии против Украины", – написал Ляшко.
Вместе с тем, Ляшко в своем посте не упомянул о применении силовиками спецсредств, жестоких задержаниях, о пострадавших протестующих и о погибшем в результате наезда автозака.
В комментариях украинцы выразили возмущение заявлением политика и пообещали отписаться от его страницы.
"Что вы пишете, посмотрите что ОМОН с людьми делает!", "У вас каша вместо мозгов, не позволяйте себе открывать рот", "Какая лицемерная ложь, а не победа!", "Можно просто признать официальные результаты, но называть эту победой "заслуженной" может лишь дол***б", "Обязательно сделаю скриншот этого поздравления! Будет чем потом тыкать в мордяку", "Как можно было поддержать сфальсифицированные выборы! Просто жуть!", – пишут в сети.
Напомним, ранее свою поддержку Лукашенко выразил нардеп фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко.
Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой" Twitter Олега Ляшко
Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой" Twitter Олега Ляшко
Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой" Twitter Олега Ляшко
Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой" Twitter Олега Ляшко
Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой" Twitter Олега Ляшко
Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой" Twitter Олега Ляшко
Как сообщал OBOZREVATEL:
по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Вместе с тем, его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.
Вечером по всей Беларуси вспыхнули протесты. Во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая". Также ОМОН применял свето-шумовые гранаты. Один из демонстрантов погиб.
В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.
СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.
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