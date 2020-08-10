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Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой"

Ольга Липич
Ольга Липич
Политика
2,0 т.
Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с 'заслуженной победой'

Ляшко раскритиковали за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой".

Народный депутат V-VIII созывов, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко досрочно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По мнению "радикала", победа Лукашенко заслуженная. Также он призвал прекратить силовое противостояние.

"Поздравляю Александра Лукашенко с заслуженной победой на президентских выборах. Сейчас самое важное – прекратить силовое противостояние, не дать проливать кровь, чтобы не подорвать братскую Беларусь с середины, чтобы она никогда не стала плацдармом для российской агрессии против Украины", – написал Ляшко.

Вместе с тем, Ляшко в своем посте не упомянул о применении силовиками спецсредств, жестоких задержаниях, о пострадавших протестующих и о погибшем в результате наезда автозака.

В комментариях украинцы выразили возмущение заявлением политика и пообещали отписаться от его страницы.

"Что вы пишете, посмотрите что ОМОН с людьми делает!", "У вас каша вместо мозгов, не позволяйте себе открывать рот", "Какая лицемерная ложь, а не победа!", "Можно просто признать официальные результаты, но называть эту победой "заслуженной" может лишь дол***б", "Обязательно сделаю скриншот этого поздравления! Будет чем потом тыкать в мордяку", "Как можно было поддержать сфальсифицированные выборы! Просто жуть!", – пишут в сети.

Напомним, ранее свою поддержку Лукашенко выразил нардеп фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко.

Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой"

Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой" Twitter Олега Ляшко

Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой"

Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой" Twitter Олега Ляшко

Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой"

Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой" Twitter Олега Ляшко

Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой"

Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой" Twitter Олега Ляшко

Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой"

Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой" Twitter Олега Ляшко

Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой"

Украинцы раскритиковали Ляшко за поздравление Лукашенко с "заслуженной победой" Twitter Олега Ляшко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

  • Вместе с тем, его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.

  • Вечером по всей Беларуси вспыхнули протесты. Во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая". Также ОМОН применял свето-шумовые гранаты. Один из демонстрантов погиб.

  • В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.

  • СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.

  • Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

УкраинаОлег ЛяшкоАлександр Лукашенко
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