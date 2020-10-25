Украинцы на выборах фотографировали бюллетени и приходили в масках с символикой: выявлен ряд новых нарушений

На местных выборах в Украине 25 октября был выявлен целый ряд грубых нарушений. Так, граждане приходили на участки в масках с агитационной символикой и фотографировали процесс голосования.

Кроме того, некоторые политические силы организовали рекламную рассылку в день голосования, а члены избирательных комиссий не допускали на участки наблюдателей. О самых громких фактах нарушений избирательного законодательства написали на странице Комитета избирателей Украины в Facebook.

Например, в Ривне в на избирательном участке №560978 находился избиратель в маске с символикой политической партии "Рівне разом". Во избежание нарушения, председатель комиссии предоставил избирателю еще одну обычную маску, которая была одета поверх брендированной.

На участке №560965 также зафиксирован избиратель в брендированной маске партии "Рівне разом", однако ему не было сделано замечаний от членов комиссии.

Между тем в Херсоне кандидат на должность херсонского городского главы от "Слуги народа" пришел в помещение для голосования в маске с партийной эмблемой, сделал фото, как он голосует, и разместил это на своей странице в Facebook.

Кроме того, наблюдатели КИУ сообщили о фактах незаконной агитации путем рассылки в день голосования смс-сообщений. Так, в городе Каменец-Подольский в день выборов зафиксирована рассылка сообщений на мобильные телефоны с текстом: "25 октября – единственный надежный выбор – "Батьківщина".

Еще одно грубое нарушение – это недопуск наблюдателей от КИУ на отдельные участки. В городе Рубежное Луганской области председатель УИК объяснил это тем, что на участке якобы уже зарегистрировалось много наблюдателей (17). Впоследствии на этом же участке председатель комиссии вызвала полицию в связи с тем, что наблюдатель от одной из партий фотографировал процесс голосования. На место прибыла полиция.

А в Виннице (избирательный участок №051582) главный врач Винницкого областного госпиталя ветеранов войны дал указание не допускать наблюдателя КИУ в помещение УИК №051582, мотивируя это тем, что у него нет ПЦР-теста.

В Николаеве (участок №480425) на заседание комиссии не были допущены наблюдатели. Один из присутствующих кандидатов вызвал полицию. Также не допустили вовремя наблюдателей КИУ на участок №120086 в селе Гановка Днепропетровской области.

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