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21 января • обновлено в 17:39
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"За чей счет банкет?" Украинцев разозлила "группа поддержки" Зеленского в Давосе

9.3т
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В сети появилось фото с представителями партии "Слуга народа", которые отправились на Всемирный экономический форум в Давосе вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Его опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Серж Сергеев. На снимке запечатлены глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и другие члены монобольшинства. Кроме того, в салоне самолета была и экс-нардеп Светлана Залищук.

"Слуги Зе едут отдыхать в Швейцарию. Радостей полные штаны. А ведь война не закончилась", – написал автор фото.

Члены "Слуги народа" летят в Давос

Члены "Слуги народа" летят в Давос

Facebook Сержа Сергеева

Также скандальным снимком поделился политтехнолог Виктор Уколов, которого смутило количество лиц "сопровождения" в президентской делегации.

"Зеленский решил удивить инвесторов в Давосе количеством чиновников. Кроме президента и правительства, в Давос летят несколько десятков нардепов правящего монобольшинства. Сомнительная практика. Особенно с точки зрения налогоплательщиков. Швейцария и так недешевая, а Давос в эти дни просто безумно дорогой", – написал он.

"Самое интересное, что возглавляет делегацию президент, у которого, по словам премьера, в голове пустота. Причем о себе руководитель украинского правительства заявил, что он профан в экономике. И с ними министр экономики, который называл себя дебилом. Все вместе они будут просить деньги для Украины", – с сарказмом добавил Уколов, намекая на недавний скандал с "пленками" Гончарука.

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"Слуга народа" полетела в Давос

"Слуга народа" полетела в Давос

В комментариях под нашумевшим фото другие украинцы также не скупились на выражения в адрес "слуг народа" и осудили их за бессмысленную поездку.

"Думаю, у них задача опорочить Украину. Боюсь, что шапки Шевченко (или как его там) нам покажутся цветочками", "Председатель ВРУ заверил, что депутаты едут за свой счет. Видимо, так же, как президент ездил в Оман", "Рейсовый самолет или, как босс, – чартер?", "За чей счет банкет?", "Зоопарк", "Быдломасса едет отдыхать", "Весело там у них. Как в другом мире", "Для них война и не начиналась. А вот устать от нее и отдохнуть в Швейцарии – это же всенепременно", – негодуют в сети.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что украинские депутаты посетят Всемирный экономический форум за свой счет. По его словам, места в гостиницах Давоса забронированы для 17 народных депутатов "от Слуги народа". Речь идет о главе фракции Давиде Арахамии, первом заме Александре Корниенко, заме Евгении Кравчук, депутатах Дмитрие Налухе, Святославе Юраше, Елизавете Ясько и других.

"За чей счет банкет?" Украинцев разозлила "группа поддержки" Зеленского

"За чей счет банкет?" Украинцев разозлила "группа поддержки" Зеленского

"За чей счет банкет?" Украинцев разозлила "группа поддержки" Зеленского

"За чей счет банкет?" Украинцев разозлила "группа поддержки" Зеленского

"За чей счет банкет?" Украинцев разозлила "группа поддержки" Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетят Всемирный экономический форум в Давосе.

  • Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поедут украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.

  • Напомним, в 2019 году бывший кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко жестко оконфузился в Давосе – он набрал бесплатных шапок, которые распространялись на улице.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Экономический форум в Давосе
Персоны
Давид Арахамия Светлана Залищук Владимир Зеленский Виктор Уколов
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Гнать эту "зеленую плесень" сраной метлой.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Зоопарк
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