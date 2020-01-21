"За чей счет банкет?" Украинцев разозлила "группа поддержки" Зеленского в Давосе

В сети появилось фото с представителями партии "Слуга народа", которые отправились на Всемирный экономический форум в Давосе вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Его опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Серж Сергеев. На снимке запечатлены глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и другие члены монобольшинства. Кроме того, в салоне самолета была и экс-нардеп Светлана Залищук.

"Слуги Зе едут отдыхать в Швейцарию. Радостей полные штаны. А ведь война не закончилась", – написал автор фото.

Члены "Слуги народа" летят в Давос Facebook Сержа Сергеева

Также скандальным снимком поделился политтехнолог Виктор Уколов, которого смутило количество лиц "сопровождения" в президентской делегации.

"Зеленский решил удивить инвесторов в Давосе количеством чиновников. Кроме президента и правительства, в Давос летят несколько десятков нардепов правящего монобольшинства. Сомнительная практика. Особенно с точки зрения налогоплательщиков. Швейцария и так недешевая, а Давос в эти дни просто безумно дорогой", – написал он.

"Самое интересное, что возглавляет делегацию президент, у которого, по словам премьера, в голове пустота. Причем о себе руководитель украинского правительства заявил, что он профан в экономике. И с ними министр экономики, который называл себя дебилом. Все вместе они будут просить деньги для Украины", – с сарказмом добавил Уколов, намекая на недавний скандал с "пленками" Гончарука.

"Слуга народа" полетела в Давос

В комментариях под нашумевшим фото другие украинцы также не скупились на выражения в адрес "слуг народа" и осудили их за бессмысленную поездку.

"Думаю, у них задача опорочить Украину. Боюсь, что шапки Шевченко (или как его там) нам покажутся цветочками", "Председатель ВРУ заверил, что депутаты едут за свой счет. Видимо, так же, как президент ездил в Оман", "Рейсовый самолет или, как босс, – чартер?", "За чей счет банкет?", "Зоопарк", "Быдломасса едет отдыхать", "Весело там у них. Как в другом мире", "Для них война и не начиналась. А вот устать от нее и отдохнуть в Швейцарии – это же всенепременно", – негодуют в сети.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что украинские депутаты посетят Всемирный экономический форум за свой счет. По его словам, места в гостиницах Давоса забронированы для 17 народных депутатов "от Слуги народа". Речь идет о главе фракции Давиде Арахамии, первом заме Александре Корниенко, заме Евгении Кравчук, депутатах Дмитрие Налухе, Святославе Юраше, Елизавете Ясько и других.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетят Всемирный экономический форум в Давосе.

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поедут украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, в 2019 году бывший кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко жестко оконфузился в Давосе – он набрал бесплатных шапок, которые распространялись на улице.

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