Украинцам пообещали бесплатную вакцинацию против COVID-19

В Украине государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения против коронавируса, когда такая станет доступной.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. На своей странице в Facebook нардеп заверил, что в целом Министерство финансов выполнит три требования комитета относительно финансирования отрасли здравоохранения в 2021 году.

По его словам, в следующем году Национальная служба здоровья страны получит необходимые ей средства для расчетов с медицинскими учреждениями, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19. Также в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий – не менее 5% ВВП.

Радуцкий напомнил о рассмотрении Верховной Радой 15 декабря проекта Государственного бюджета-2021. Он отметил, что не ко всем предложениям комитета под его председательством прислушались, однако что касается бесплатных прививок против коронавируса для украинцев – то это правда.

"Экономические условия сегодня действительно очень сложные. Пока трудно прогнозировать, насколько быстрым будет ее восстановление в следующем году. Но три принципиальные позиции мы отстояли. Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации, не должно возникнуть проблем и с финансированием гарантированных "ковидных" пакетов", – убеждает нардеп.

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