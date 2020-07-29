Украинская делегация в ТКГ получила временного руководителя вместо Кучмы
Леонид Кучма сложил полномочия главы делегации Украины в ТКГ. (dw.com)
Исполнять обязанности главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы будет первый замглавы делегации и вице-премьер Алексей Резников.
Об этом он сам заявил во время онлайн-дискуссии "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик", добавив, что следующего руководителя должен назначить президент Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока буду определенное время управлять этими процессами. Но хочу обратить внимание: дождемся указа президента Зеленского", – пояснил Резников.
Алексей Резников будет временного возглавлять украинскую делегацию в ТКГ (asterslaw.com)
Он подчеркнул, что официально Леонид Кучма все еще остается главой делегации Украины в ТКГ, пока президент указом не внесет изменения в ее состав. Вице-премьер выразил надежду, что это будет известная для украинского общества личность.
"Кто этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины", – заверил Резников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
второй президент Украины Леонид Кучма сложил полномочия председателя делегации Украины в ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, о чем было официально объявлено 28 июля.
По словам источников в Офисе президента, Кучма сделал это из-за своего преклонного возраста.
Журналист, представитель ОРДЛО в ТКГ Сергей Гармаш предположил, что вместо Кучмы украинскую делегацию, скорее всего, возглавит Алексей Резников.
Со своей стороны секретарь СНБО Алексей Данилов выразил убеждение, что после прекращения работы в ТКГ Леонид Кучма не будет оставаться в стороне от переговоров по Донбассу.