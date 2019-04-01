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"Украиной не торгуем!" Зеленский поставил на место помощника Путина

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В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что он не пойдет на уступки Кремлю и будет отстаивать оккупированные Донбасс и Крым.

Эту позицию озвучили в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что "тема Крыма для Украины закрыта".

"Вопрос территориальной целостности Украины не обсуждается и не может быть предметом дискуссии", – рассказал глава предвыборного штаба кандидата Иван Баканов в сюжете "ТСН".

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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У Зеленского заверили, что сделают все возможное для прекращения войны и возвращения оккупированных территорий посредством переговоров при участии США и Великобритании.

Опровергли также слухи о договоренностях с Путиным.

"К сожалению, нашему обществу навязывают мнение, что Владимир – агент Кремля. Это бред. У него есть четкая позиция по вопросам Донбасса и Крыма. Владимир не торгует территориями. Украина была, есть и будет целостным государством", – подчеркнул Баканов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал, какими будут его первые слова при встрече с Путиным.

"Если встречусь, скажу: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и на Донбассе и помогали на всем их страшном и отвратительном пути?" — заявил кандидат в президенты.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийДмитрий Песков
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Он может отстаивать что угодно. Но тема то закрыта...
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