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Украина в НАТО: Польша озвучила четкую позицию

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Польша выступает за принятие в НАТО Украины и Грузии.

Данное заявление сделал спикер сейма Польши Марек Кухчиньский, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО, передает "РИА Новости".

"Мы считаем, что двери к союзу должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО", - сказал он.

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Спикер подчеркнул, что Варшава выступает за членство в НАТО Грузии и Украины, поскольку оставление этих государств за пределами союза угрожает стабильности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАТО признало Россию угрозой мирового уровня.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Польша
Объект
НАТО
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