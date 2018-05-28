Украина в НАТО: Польша озвучила четкую позицию

Польша выступает за принятие в НАТО Украины и Грузии.

Данное заявление сделал спикер сейма Польши Марек Кухчиньский, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО, передает "РИА Новости".

"Мы считаем, что двери к союзу должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что Варшава выступает за членство в НАТО Грузии и Украины, поскольку оставление этих государств за пределами союза угрожает стабильности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАТО признало Россию угрозой мирового уровня.