Украина в НАТО: Польша озвучила четкую позицию

Польша выступает за принятие в НАТО Украины и Грузии.
Данное заявление сделал спикер сейма Польши Марек Кухчиньский, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО, передает "РИА Новости".
"Мы считаем, что двери к союзу должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО", - сказал он.
Спикер подчеркнул, что Варшава выступает за членство в НАТО Грузии и Украины, поскольку оставление этих государств за пределами союза угрожает стабильности.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАТО признало Россию угрозой мирового уровня.
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