Украина в Мюнхене нашла партнеров для борьбы с Россией в море

Украина и Румыния намерены усилить сотрудничество в военно-морском плане из-за роста количества угроз со стороны России в Черном море.

Об этом написал на своем Telegram-канале министр обороны Украины Андрей Загороднюк по итогам встречи с румынским коллегой в Мюнхене.

"В рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с моим коллегой из Румынии – министром национальной обороны страны Николае-Ионелом Чуке. Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями Российской Федерации в Черном море и милитаризацией оккупированного Россией Крымского полуострова. В связи с этим предложили нашим партнерам и соседям усилить сотрудничество по линии военно-морских сил", – отметил глава украинского Минобороны.

Угроза России в Черном море "24 канал"

Загороднюк уточнил, что обсудил с коллегой возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море, чтобы более действенно реагировать на общие угрозы в регионе. Кроме того, планируется расширение сотрудничества путем проведения совместных учений и деятельности международного инженерного батальона "Тиса", который уже доказал на практике свою эффективность при борьбе со стихийными бедствиями в Карпатах.

Загороднюк и Чуке Telegram-канал Андрея Загороднюка

"Надеемся также на поддержку румынской стороной наших стремлений присоединиться к программе партнерства расширенных возможностей НАТО", – подытожил Загороднюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 февраля в Германии началась Мюнхенская международная конференция по вопросам безопасности.

Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. На конференцию собираются около 35 руководителей государств и правительств.

На мероприятии первое официальное заявление было посвящено Украине. Кроме того, участники согласовали 12 шагов, которые помогут усилению безопасности на ее территории, а также в евроатлантическом регионе.

Напомним, на борту самолета в Мюнхен среди украинских делегатов конференции заметили пятого президента Петра Порошенко, председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса и представителей партии "Слуга народа".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!