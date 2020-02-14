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14 февраля • обновлено в 16:43
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Украина в Мюнхене нашла партнеров для борьбы с Россией в море

1.7т
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Украина и Румыния намерены усилить сотрудничество в военно-морском плане из-за роста количества угроз со стороны России в Черном море.

Об этом написал на своем Telegram-канале министр обороны Украины Андрей Загороднюк по итогам встречи с румынским коллегой в Мюнхене.

"В рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с моим коллегой из Румынии – министром национальной обороны страны Николае-Ионелом Чуке. Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями Российской Федерации в Черном море и милитаризацией оккупированного Россией Крымского полуострова. В связи с этим предложили нашим партнерам и соседям усилить сотрудничество по линии военно-морских сил", – отметил глава украинского Минобороны.

Угроза России в Черном море

Угроза России в Черном море

"24 канал"

Загороднюк уточнил, что обсудил с коллегой возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море, чтобы более действенно реагировать на общие угрозы в регионе. Кроме того, планируется расширение сотрудничества путем проведения совместных учений и деятельности международного инженерного батальона "Тиса", который уже доказал на практике свою эффективность при борьбе со стихийными бедствиями в Карпатах.

Загороднюк и Чуке

Загороднюк и Чуке

Telegram-канал Андрея Загороднюка

"Надеемся также на поддержку румынской стороной наших стремлений присоединиться к программе партнерства расширенных возможностей НАТО", – подытожил Загороднюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 февраля в Германии началась Мюнхенская международная конференция по вопросам безопасности.

  • Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. На конференцию собираются около 35 руководителей государств и правительств.

  • На мероприятии первое официальное заявление было посвящено Украине. Кроме того, участники согласовали 12 шагов, которые помогут усилению безопасности на ее территории, а также в евроатлантическом регионе.

  • Напомним, на борту самолета в Мюнхен среди украинских делегатов конференции заметили пятого президента Петра Порошенко, председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса и представителей партии "Слуга народа".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Мюнхенская конференция
Персона
Андрей Загороднюк
Теги
Министерство обороны Украины Черное море
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
в Москве паника! москвичи скупают в магазинах соль и спички!...
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Гриневский Александр
Гриневский Александр
Господи, что делать?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В Кремле истерика)))))
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