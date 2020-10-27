Украина становится похожей на страны, где оппозицию сажают в тюрьму, – глава МИД Литвы

Слишком активная борьба президента Украины Владимира Зеленского с лидером оппозиции Петром Порошенко больше напоминает месть и делает Украину похожей на государства, где политических оппонентов сажают за решетку.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который принял участие в работе Киевского форума. Он также отметил, что в Украине есть ряд фактов, которые отрицают искренность намерений Зеленского по борьбе с коррупцией и олигархами.

"Дело Приватбанка до сих пор не решено. До сих пор есть судебные иски. Имеющиеся решения не дают ясности. Через все это встают вопросы", – привел пример Линкявичюс.

По его словам, преследование Порошенко создает плохое впечатление об Украине.

"Когда речь идет о бывших лидеров, бывших политиках, президентах – то слишком активная борьба с ними имеет не очень хороший запах. Это начинает больше напоминать месть – даже когда такая борьба имеет основания", – заметил литовский министр.

"Это создает совершенно иное впечатление – Украина становится похожей на другие страны, где оппозицию сажают в тюрьму. И это сравнение настолько вредит вашему государству, что я предпочел бы даже не упоминать их названия", – отметил Линкявичюс.

"У нас в Литве также есть оппозиция. Также есть политическая борьба, и когда происходит смена власти, то все время есть соблазн, чтобы некоторые попали за решетку. Но мы этого не делаем! Мы садимся за один стол, ведем с ними переговоры, сотрудничаем. Возможно, это часть политической культуры, но для меня очевидно, насколько чувствительным является этот вопрос. Особенно, когда речь идет о подобных атаках на бывших лидеров, бывших президентов. И даже если для их преследования есть основания, действовать нужно крайне осторожно, чтобы не создать впечатление, что такое преследование имеет политическую подоплеку. И я далеко не первый, от кого в Киеве слышат этот совет", – подытожил глава литовского МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время интервью Владимира Зеленского для BBC британский корреспондент жестко напомнил ему о невыполнении собственных предвыборных обещаний, свертывании реформ и преследовании Петра Порошенко.