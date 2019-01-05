Украина поставила точку в отношениях с Россией: что случилось

Украина разорвала еще одну нить, связывающую с Россией. В субботу, 5 января, вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. 20-летнее соглашение станет историей с 1 апреля 2019 года.

Что это значит — в материале OBOZREVATEL.

В чем суть?

Президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду неотложный законопроект №0206, который должен прекратить действие Договора о дружбе с Россией. 6 декабря Верховная Рада проголосовала за предложение президента и прекратила действие договора.

Согласно опубликованному документу, причиной является агрессия со стороны России, что само по себе нарушает действие договора, вступившего в силу 1 апреля 1999 года.

Петр Порошенко

Правда, подписан он был еще раньше, в 1997 году. С тех пор договор является главным документом, который до сих пор определяет отношения между двумя странами как “стратегические”. Более того, документ закрепляет территориальные границы двух стран, а также признает их нерушимость.

Прекращение действия договора освобождает Украину от любых обязательств касательно выполнения соглашения, а также не влияет на права, обязательства или правовое положение государства, которые наступили в результате действия соглашения.

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"Согласно Закону, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров", — говорится в сообщении.

Будет ли от этого толк?

Прекращение договора носит скорее символический характер. За последние 5 лет Россия неоднократно нарушала статьи соглашения, поэтому надеяться на какой-либо эффект не приходится.

Решение может лишь укрепить дипломатические позиции Украины, показать конкретные шаги в отношении России. Правда, этот вариант возможен лишь при правильном стратегическом планировании и упреждающих исков в международные суды.

Как считает международник Юлия Осмоловская, с имиджевой точки зрения — договор необходимо прекращать, но проработала ли Украина механизмы юридических последствий в международных судах — вопрос остается открытым.

"Он является системообразующим для ряда договоров в РФ. Поскольку у нас большинство мелких договоров не денонсированы, Россия может использовать юридическую колизию и подавать иски по коммерческим вопросам в международные арбитражи. Мы создаем техническо-юридические проблемы. Как это будет решаться — вопрос к нашему профильному министерству", — рассказала OBOZREVATEL международник.

Почему именно сейчас?

Помимо очевидного политического контекста — введения военного положения, договор имеет и юридические тонкости. Согласно условиям, он подписывается на 10 лет.

Если ни одна из сторон не заявит о желании прекратить действие договора не менее чем за 6 месяцев до окончания десятилетнего периода (30 сентября 2018 года), то его действие продолжается автоматически.

Украина же еще в сентябре заявила, что планирует прекратить действие документа.