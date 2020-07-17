Украина призвала Россию признать ответственность за сбитый MH17

Украина поддержала иск Нидерландов против России в Европейском суде и призвала РФ взять на себя ответственность за сбитый MH17

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю шестой годовщины авиакатастрофы. Дипломаты подчеркнули, что принимают меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности.

"Сегодня, в день трагической годовщины крушения самолета "Малайзийских авиалиний" МН17 в небе над Украиной, наши мысли с родственниками и близкими погибших. Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для восстановления справедливости и наказания виновных в этом ужасном преступлении. Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности", – сказано в заявлении.

Также в МИД отметили, что важным шагом в этой связи является также обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против РФ с целью привлечения ее к ответственности.

"Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности Резолюцию СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием", – добавили в МИД.

Россию призвали признать свою вину за сбитый МН17 (Telegram Андрея Петренко)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление по поводу шестой годовщины сбивания российскими террористами малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.