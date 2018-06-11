Украина поможет Молдове деоккупировать Приднестровье

Министр обороны Степан Полторак заверил, что Украина будет помогать Молдове в восстановлении территориальной целостности.

Данное заявление глава ведомства сделал в Одессе во время встречи с министром обороны Молдовы Еудженом Стурзой, передает пресс-служба министерства.

"Украина придерживается четкой позиции, которая основана на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова. Приднестровье является неотъемлемой частью Молдовы", – отметил Полторак.

Стурза и Полторак

Он подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы помочь в восстановлении территориальной целостности Молдовы и поддержать ее в дальнейшем.

"Мы поддерживаем общий военно-политический курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию и будем на взаимовыгодной основе развивать наши вооруженные силы по стандартам НАТО. Такой подход дружбы, взаимопонимания и поддержки всегда будет в основе украинско-молдавских отношений в сфере обороны", – сказал министр.

В свою очередь Стурза заверил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Молдовы.

"Молдова, как никто другой, понимает, с чем пришлось столкнуться Украине, и выступает за скорейшее разрешение кризиса, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, так же, как Молдова всегда знает, что Украина поддерживает нас", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина заявила, что готова предоставить коридор для вывода российских войск из Приднестровья, как только РФ приступит к этому процессу.