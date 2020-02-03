Украина получила разоблачительную запись о катастрофе самолета МАУ в Иране

Украина имеет запись, которая доказывает, что Иран знал, что самолет МАУ сбила ракета сразу же после трагического ЧП.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1". Так он прокомментировал обнародованную запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз". (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Сейчас у нас есть еще одна запись. Почему я говорю "еще одна", потому что в сети появилось видео с неизвестных аккаунтов, на котором видно сбивание чего-то чем-то. Сначала было так. А сейчас наши специалисты получили запись, которую мы еще тогда без доступа к диспетчерской и без "черных ящиков" получили, и которая полностью совпадает с видео, которое было в сети", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что экипаж иранского самолета видел, как в самолет МАУ летела ракета.

"Там все слышно – он говорит, что "мне кажется, что летит ракета", он это говорит и персидском, и на английском языках, там все зафиксировано. Действительно это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбивания. После этого выстрела иранский диспетчер выходит на связь с нашим самолетом очень много раз, но там тишина", – сообщил Зеленский.

При этом президент добавил, что может быть и другая версия произошедшего.

"Может быть и другая версия, так как диспетчер очень много раз выходит на связь с нашим самолетом. Я думаю, что он понимал, что был взрыв, но из-за чего, думаю, в то время, он мог не понимать. Может он говорил – "Мы можем садиться", может, говорилось и об этом", – уточнил Зеленский.

По его словам, специалисты будут шаг за шагом расследовать эту запись.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сообщил, что Иран пригласил украинских специалистов на расшифровку "черных ящиков" сбитого ракетами самолета МАУ. Однако он опасается отправлять их туда и считает, что Иран готовит ловушку.

Также он рассказал, что Иран предлагал по 80 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе МАУ украинцев, однако получил отказ. Украина пойдет в международный суд.

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