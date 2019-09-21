Украина передумала? Появились противоречивые данные о делегации в ПАСЕ

Часть народных депутатов, вошедших в украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, планируют поехать на осеннюю сессию ПАСЕ, несмотря на бойкот.

Как рассказали "Европейской правде" несколько нардепов, новоизбранное руководство делегации умышленно не передавало список ее членов в Ассамблею до начала осенней сессии.

"На уровне политического решения четыре фракции приняли решение не подавать credentials новой делегации (официальный документ, позволяющий депутатам представлять Украину в ПАСЕ)", – сообщила глава делегации, депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

По правилам ПАСЕ это означает, что в Ассамблею имеет право поехать старая делегация. Полномочия ее членов будут полноценно признаваться в Страсбурге. Нардепы от "Батьківщини", "Европейской солидарности" и ОПЗЖ, которые были и в составе старой делегации и также остались в новой, уже запланировали эту поездку и намерены участвовать в рассмотрении отдельных вопросов, которые касаются Украины.

"Мы должны ехать и защищать интересы Украины, а не оставлять ПАСЕ под влиянием одних только россиян. В частности, мы сможем поставить вопрос Макрону, сможем высказаться относительно так называемых выборов в Крыму и тому подобное", – заявил Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

Эти намерения противоречат заявлению председателю профильного комитета ВР Богдана Яременко ("Слуга народа"), который сообщил 21 сентября, что делегация Украины вообще не поедет на сессию ПАСЕ.

Позже Яременко уточнил, что кто-то из депутатов вполне может появиться в Страсбурге. "Кто-то из них, не исключено, может поехать. Но это будет отражением их личной воли, а не воли Верховной Рады", – пояснил он.

Интересно, что в Страсбург может поехать также глава делегации Ясько, но она не сможет зайти в зал, потому что ПАСЕ не признает ее полномочия. Старые депутаты предлагают ей приехать в качестве приглашенной.

"Это пока не решено, и это более технический вопрос. Мы проводим консультации с другими странами и может быть так, что встречи будут во время сессии в Страсбурге", – пояснила она.

delo.ua

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