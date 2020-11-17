Украина ответила на ложь РФ о минских соглашениях

Заявление представителя МИД РФ о якобы попытке Украины "дезавуировать минские соглашения" не соответствует действительности и является попыткой оправдать российскую агрессию.

Об этом сказано в заявлении МИД Украины. 17 ноября МИД России обнародовало комментарий своего официального представителя в связи с недавним немецко-французским заявлением по урегулированию конфликта на Донбассе.

Украинские дипломаты напомнили, что в совместном заявлении внешнеполитических ведомств Германии и Франции высоко оценили выполнение украинской стороной выводов Парижского саммита в "нормандском формате".

В заявлении отмечено, что эта оценка вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений.

"Они не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать по крайней мере минимальные шаги для облегчения гуманитарной ситуации, содействия беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения", – отметили в МИД Украины.

Украинские дипломаты подчеркнули, что проект Плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений, который был подготовлен по инициативе главы Украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, содержит реальные предложения по полному прекращению конфликта, демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и созданию условий для проведения местных выборов на Донбассе. Это полностью соответствует духу и букве "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года.

Также в ведомстве отметили, что с 10 ноября 2020 начал свою работу вновь КПВВ "Счастье", где открыт сервисный центр, который предусматривает предоставление более 80 услуг. Также продолжается работа по совершенствованию обслуживания граждан при пересечении КПВВ "Золотое".

"Констатируем, что незаконные вооруженные формирования продолжают препятствовать гражданам беспрепятственно переходить линию разграничения. Имеют место ограничения свободного передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – сказано в заявлении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что украинская делегация для участия в ТКГ 5 ноября озвучила свой план действий по решению военного конфликта на Донбассе. В него вошли пять главных пунктов. Главным назван вывода иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года.

Заявления украинской власти о необходимости передать Украине контроль над российско-украинской границей должны получить "какую-то реакцию, как минимум, Парижа и Берлина". Об этом заявил министр иностранных дел РФ. Он подчеркнул, что Берлин и Париж "потакают Украине в подрыве Минских соглашений".