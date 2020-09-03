Украина осудила отравление Навального: очередной преступный акт российской власти

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на доказательства отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы "Новичок".

В заявлении МИД говорится, что Украина осуждает очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом.

"Убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком", – отметили в ведомстве.

Украинская сторона также призвала к введению санкций против РФ.

"Только единодушное решительная позиция и твердый осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", – подчеркнули в заявлении.

Напомним, что по инициативе клиники Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест образцов, взятых у Алексея Навального

Военные эксперты пришли к заключению, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Канцлер и правительство ФРГ обсудили результаты анализов и решили проинформировать о них партнеров по ЕС и НАТО

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал