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4 июня • обновлено в 14:51
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Украина может вступить в Евросоюз хоть завтра – Ермак

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У Украины нет временных рамок для вступления в Евросоюз, поэтому наша страны может стать частью ЕС "хоть завтра".

Такое заявление сделал глава Офиса президента страны Андрей Ермак в интервью германской медиагруппе Funke.

"У нас нет временных границ для вступления Украины в ЕС. Мы могли бы вступить хоть завтра", – сказал он.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Напомним, что Андрей Ермак в рамках рабочего визита в Германию встретился с внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Гекером.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в интервью немецкому изданию Ермак заявил, что к переговорам по ситуации на востоке Украины нужно привлечь признанных представителей гражданского общества Донбасса. В частности, они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам украинских военных.

Глава МИД Дмитрий Кулеба, который также был на встрече в Берлине, предоставил доказательства того, что представители "Л/ДНР" на переговорах в Минске являются гражданами России и отметил, что Украина не будет вести диалог с террористами.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
Офис президента Европейский Союз
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