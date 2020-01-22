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22 января • обновлено в 22:33
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"Украина должна быть уникальной": Арахамия выступил против синхронизации законодательства с ЕС

1.5т
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским союзом.

Вместо этого необходимо создать "собственные правила игры" и использовать конкурентные преимущества, считает депутат. Об этом он заявил во время выступления в Давосе, передает Укринформ.

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Давид Арахамия

Давид Арахамия

delo.ua

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", – сказал Арахамия.

Он считает что, в Украину будут приходить инвесторы "ради использования наших различий".

"Эти слова могут быть непопулярными в Европарламенте или где-нибудь еще, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", – сказал Арахамия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который вместе с президентом Владимир Зеленский прибыл на экономический форум в швейцарский Давос, дал комментарии пропагандистам Кремля.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Давид Арахамия
Теги
Европейский Союз Законодательство
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dfhdfhdfh vovagaleev
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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