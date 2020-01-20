"Угроза нацбезопасности": Гончарук пригрозил за "слитую" в сеть скандальную прослушку

Прослушка разговора премьер-министр Алексея Гончарука с руководством Нацбанка и чиновниками Министерства финансов является угрозой национальной безопасности.
Об этом лично заявил глава Кабмина в эфире украинского телеканала, назвав, прослушивание в его кабинете преступлением.
"Фактически, я считаю, что это преступление. Я считаю, что-то, что было сделано – это недопустимо. Это, в том числе – угроза национальной безопасности с целым рядом соображений. Но, главная моя идея, сообщение, заключается в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией", – сообщил премьер.
Гончарук пояснил, что подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому, подтвердив, таким образом, вотум доверия к себе со стороны гаранта.
"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение последних четырех месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам. И, очевидно, наживаем много врагов", – добавил он.
Алексей Гончарук
Глава правительства добавил, что спецслужбы будут искать того, кто записывал его разговоры. При этом он отметил, что опубликованная беседа была подана манипулятивным образом: "нарезаны цитаты, выдернутые из контекста и приправленные комментариями".
По его словам, что запись была сделана на рабочем совещании и там "нет ничего криминального".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.
В сети опубликовали третью часть разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвации гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.
Позже в сеть слили полную запись разговоров якобы премьер-министра Украины Алексея Гончарука .
После скандала Гончарук подал в отставку.
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