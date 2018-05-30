Убийство Бабченко: Украину призвали ввести визовый режим с РФ

После убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве Украина должна немедленно ввести визовый режим с РФ.

С таким призывом на своей странице в Facebook выступил волонтер и товарищ убитого Мирослав Гай.

При этом он подчеркнул, что кроме визового режима Киев должен пойти на максимально возможный разрыв всех экономических отношений с Москвой и ограничение транспортного сообщения с РФ.

Кроме того, по мнению Гая, Украина должна способствовать закрытию всех СМИ, имеющих российский капитал и которые выражают пророссийскую позицию, а также принудительно депортировать всех известных иностранных "криминальных авторитетов".

"Устранение с государственных и военных должностей всех, кто в течение четырех лет ездил в РФ по любым частным или официальным причинам вне дипломатических миссий. Устранение с государственных должностей всех, кто имеет частную собственность в РФ и финансовые сбережения или счета в банках РФ", - добавил требования волонтер.

Также с призывом ввести визовый режим с РФ выступил и доброволец, боец Нацгвардии Александр Хаджинов на своей странице в соцсети.

В то же время экс-генконсул Украины в Эдинбурге и Стамбуле, председатель правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко выразил мнение, что режим поездок в Россию должны быть не визовый, а ограничительный.

"Просто больно слушать от приличных людей о жестком контрразведывательном режиме и визах, как средстве сдерживания российской агрессии, на пятом году войны. Режим поездок в Россию должен быть не визовым, а ограничительным. И охрану с "Альфы" мы к каждому гражданину не приставим. Заказные убийства в Украине прекратятся тогда, когда в России будут бояться отдавать соответствующие приказы. Нам не нужно запугивать всю Россию. Достаточно, чтобы те, кто на их стороне отдают приказы, знали, что в их "окоп" всегда прилетает ответка. Все слишком серьезно. Рано устали", - написал Яременко на своей странице в Facebook.

В свою очередь главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч в своей колонке на сайте издания написал, что ни МВД, ни другие правоохранительные структуры не могут предотвратить подобных убийств.

"МВД не может приставить тысячи охранников к беглым российским журналистам, общественным деятелям, политикам и украинским журналистам с резкой антироссийской позицией. Это не просто убийства. Это другой тип угрозы. Мы имеем дело с террористическим государством. С которым у нас открыты границы, безвизовый режим, зачастую общий язык, культурная и этническая схожесть, и с которым у нас долгое время были практически общие спецслужбы", - считает журналист.

По его мнению, такую угрозу со стороны РФ нельзя решить, приставив охранников ко всем.

"Ее можно решить увеличением расходов на контрразведку и МВД, перенимая опыт у США, Британии и Израиля, обеспечивая жесткий контроль над границей и над всем, что позиционирует себя как российское внутри Украины. И проводя изменения в стране. Настолько глубокие, чтобы они могли обеспечить экономическую автономию и безопасность от соседа, превратившегося в террористическое государство", - добавил Сыч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети были опубликованы первые видео с места убийства. На них, в частности, видно, как место преступления покидает жена погибшего. Также можно наблюдать первые следственные действия правоохранителей.