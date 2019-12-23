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23 декабря • обновлено в 20:38
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Статус УБД для добровольцев: Зеленский подписал окончательный закон

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий (УБД) бойцам добровольческих формирований.

Об этом информирует пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПО. Уточним, что речь идет о Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции".

Отмечается, что закон позволяет членам добровольных формирований, участвовавших в защите независимости и суверенитета Украины во время антитеррористической операции, получить официальный статус УБД. Таким образом на них будут распространяться социальные гарантии, которые предусмотрены законом о ветеранах и членах их семей.

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Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия.

Закон предусматривает предоставление статуса участника боевых действий тем, кто участвовал в АТО не менее 30 календарных дней (в частности по совокупности дней пребывания).

Статус УБД для добровольцев: Зеленский подписал окончательный закон

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе АТО на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Законодательство добровольцы
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