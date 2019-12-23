Статус УБД для добровольцев: Зеленский подписал окончательный закон

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий (УБД) бойцам добровольческих формирований.

Об этом информирует пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПО. Уточним, что речь идет о Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции".

Отмечается, что закон позволяет членам добровольных формирований, участвовавших в защите независимости и суверенитета Украины во время антитеррористической операции, получить официальный статус УБД. Таким образом на них будут распространяться социальные гарантии, которые предусмотрены законом о ветеранах и членах их семей.

Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия.

Закон предусматривает предоставление статуса участника боевых действий тем, кто участвовал в АТО не менее 30 календарных дней (в частности по совокупности дней пребывания).

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

В первом чтении законопроект №2045-1 Верховная Рада приняла 29 октября. Тогда его поддержал 321 парламентарий.

Во втором чтении документ был принят 4 декабря.

Согласно закону, украинские воины-добровольцы получат государственные социальные льготы, среди которых – 75% скидки на квартплату и коммунальные услуги.

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