Зеленский разнес Фокина за слова об отсутствии войны с Россией: заявление

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг высказываний первого заместителя председателя делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина.

По его словам, в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба президента.

"Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение", – говорится в заявлении.

Зеленский подчеркнул, что официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой: "именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированных территориях Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит".

Отмечается, что заявлениям Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже оказана надлежащая оценка.

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