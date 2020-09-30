Зеленский разнес Фокина за слова об отсутствии войны с Россией: заявление
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг высказываний первого заместителя председателя делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина.
По его словам, в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба президента.
"Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение", – говорится в заявлении.
Зеленский подчеркнул, что официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой: "именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированных территориях Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит".
Отмечается, что заявлениям Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже оказана надлежащая оценка.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием уволить Фокина.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отстранить Фокина от переговоров по Донбассу.
Вскоре отреагировал и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что Фокин не виноват в договорах, которые ранее подписывала Украина, но отметил, что заявления первого премьера не оправдывают его.