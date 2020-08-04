У Зеленского призвали подождать с "идеальным" перемирием на Донбассе

Мендель отметила, что неделя в зоне ООС прошла без потерь.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что идеального перемирия на Донбассе придется немного подождать.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Мендель подчеркнула, что ни одна война не прекращалась мгновенно.

"Вот уже неделю продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. С понедельника до понедельника. За это время были определенные нарушения – взрывы мин, ведь сотни тысяч гектаров территории Донбасса заминированы; полеты беспилотников, единичные неприцельные обстрелы – все для провокации", – отметила пресс-секретарь Зеленского.

Она добавила, что ни одна война не прекращается мгновенно и обычно единичные провокации продолжаются месяц-два.

"Конечно, всем нам хотелось бы идеального примирения: когда мир идеализируется, а справедливость побеждает. Но на утоление человеческих эмоций, на упрочение новых условий требуется время", – подчеркнула Мендель.

Пресс-секретарь также отметила, что украинская армия показала себя с мудрой стороны, когда не отвечала на провокации оккупантов. Она добавила, что в течение этого перемирия ни один боец ВСУ не был убит или ранен.

Facebook Юлии Мендель

Как сообщал OBOZREVATEL, в СНБО заявили о выполнении режима прекращения огня на Донбассе за исключением одиночных случаев нарушения со стороны оккупантов, однако они не носят системный характер.

Напомним, что очередной режим прекращения огня на Донбассе наступил с полуночи 27 июля.