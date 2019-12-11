У Зеленского изменили коммюнике "нормандской встречи". Документ

На сайте Офиса президента опубликовали отредактированный текст коммюнике "нормандской встречи" в Париже.

Так, была изменена часть текста где, говорилось об особом статусе оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Так, сперва было сказано, что "стороны выражали заинтересованность в достижении договоренностей … по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

В новой версии слова про закон были удалены: "стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей… по всем правовым аспектам об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Изначальный текст коммюнике Скриншот

Отредактированный текст коммюнике Скриншот

Отметим, что в оригинальном тексте коммюнике нет слов о "законе".

Скриншот

parisnormandiesummit from Piter234903

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам саммита "нормандского формата", который состоялся 9 декабря в Париже, стороны подписали совместное коммюнике.

Также в "ДНР" пригрозили сорвать обмен пленными и разведение войск на Донбассе из-за якобы недостоверного перевода Украиной коммюнике "нормандской четверки".

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