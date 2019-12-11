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11 декабря • обновлено в 16:57
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У Зеленского изменили коммюнике "нормандской встречи". Документ

1.5т
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На сайте Офиса президента опубликовали отредактированный текст коммюнике "нормандской встречи" в Париже.

Так, была изменена часть текста где, говорилось об особом статусе оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Так, сперва было сказано, что "стороны выражали заинтересованность в достижении договоренностей … по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

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В новой версии слова про закон были удалены: "стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей… по всем правовым аспектам об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Изначальный текст коммюнике

Изначальный текст коммюнике

Скриншот

Отредактированный текст коммюнике

Отредактированный текст коммюнике

Скриншот

Отметим, что в оригинальном тексте коммюнике нет слов о "законе".

У Зеленского изменили коммюнике "нормандской встречи". Документ

Скриншот

parisnormandiesummit from Piter234903

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам саммита "нормандского формата", который состоялся 9 декабря в Париже, стороны подписали совместное коммюнике.

Также в "ДНР" пригрозили сорвать обмен пленными и разведение войск на Донбассе из-за якобы недостоверного перевода Украиной коммюнике "нормандской четверки".

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Место
Украина
Теги
Офис президента нормандский формат
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а что вы ожидали от Украины. Ложь и лицемерие, стали нормой поведения...
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0
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Узнаю Шариковых: "Пропечатал в газете - и шабаш!"
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
И ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ЗЕЛЯ ПРИЕЗЖАЛ В ПАРИЖ??? СРАЗУ БЫ ОТ СЕБЯ СВОИ ХОТЕЛКИ НАПЕЧАТАЛИ, И ВСЁ!
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