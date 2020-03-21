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21 марта • обновлено в 18:49
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У Шахова из-за коронавируса началась пневмония: появились новые данные

9.5т
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Состояние здоровья народного депутата Украины Сергея Шахова, который болеет коронавирусом, снова ухудшилось.

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На своей странице в Facebook он рассказал, что у него диагностировали незначительную пневмонию. "По рекомендациям врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александрийской больницы", – сообщил он.

Сергей Шахов

Сергей Шахов

Facebook Сергея Шахова

Также нардеп рассказал, что изменения в легких показали результаты рентгенографии.

Шахов обещает держать украинцев в курсе своего состояния здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов стал первым на Киевщине больным коронавирусом. Также заболела его жена.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Сергей Шахов
Место
Украина
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