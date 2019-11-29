"Последствия непредсказуемы": у Путина пригрозили Украине из-за особого статуса Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, если решит заменить Минские соглашения на что-то другое. Он подчеркнул, что неотъемлемой частью договоренностей является особый статус Донбасса.

Как пишет "ТАСС", Песков подчеркнул, что смена вектора со стороны Украины принесет большие трудности для урегулирования ситуации там.

"Закон об особом статусе – это составная часть Минских договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Представитель Кремля также призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря в Париже саммита лидеров "нормандской четверки".

"Вместе с тем, есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", – подытожил Песков.

Дмитрий Песков Deita.ru

В этой связи он намекнул, что президенты России и Украины в ходе саммита могут затронуть газовую тему. По словам Пескова, этого следует ожидать, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне.

"В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику. Поэтому время сокращается, цейтнот, но идут интенсивные контакты", – приводит цитату Пескова "РИА Новости".

Как писал OBOZREVATEL:

СМИ сообщали, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.

В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

Президент Украины сказал, что на саммите в "нормандском формате" планирует ставить вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и надеется договориться с Россией.

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