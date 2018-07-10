"У Путина праздник": экс-боец АТО предупредил Украину об угрозе

У президента России Владимира Путина из-за футбольного Чемпионата мира началось "головокружение от успехов". В результате Путин может дать старт новому обострению в Украине.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт Международного института демократии, экс-боец АТО Евгений Дикий.

"Чемпионат мира у них создает то, что товарищ Сталин называл "головокружение от успехов". Чемпионат мира в России сейчас – это почти как Олимпиада 1936 года в гитлеровской Германии. Это тот момент, когда большая часть цивилизованного мира четко продемонстрировала, что намерена толерантно воспринимать российскую агрессию и будет пытаться договариваться с диктатором до конца", - отметил он.

Также, по словам Дикого, чемпионат мира в России – "это праздник у Владимира Владимировича".

"У нас часто ошибочно представляют, что он сейчас сидит и дрожит, чтобы ему не дай Бог не испортили чемпионат. Наоборот, он сейчас торжествует. Он получил большую информационную политическую победу. Абсолютное большинство мира не присоединилось к блокаде этого чемпионата. Абсолютно зеркальная ситуация с Олимпиадой-1936 в нацистской Германии – туда тоже приехали все. И вот тогда на волне удовлетворенности от удачно прошедшей Олимпиады гитлеровская Германия присоединила Рейнские земли, а спустя полтора года - еще и Судеты", - заявил экс-боец АТО.

"Такое же головокружение от успехов сейчас в голове у Владимира Владимировича. На волне чемпионата он может пойти на какое-нибудь обострение", - подчеркнул он.

Как отметил Дикий, с рациональной точки зрения, России было бы лучше не идти на эскалацию до выборов в Украине.

"Но чем дальше, тем больше я вижу, что логика там сбоит, уступает куражу - "и это нам с рук сошло, и то удалось, значит мы снова на коне, значит надо опять переть буром". Там побеждает не логика политических аналитиков, а логика шпаны, которая просто прет силой до тех пор, пока позволяют. Лето этого года довольно показательное. Им никто не давал по зубам, наоборот - попуск за попуском", - добавил он.

Как сообщал ObozTV, ранее блогер и волонтер Мирослав Гай заявил, что Украине перед президентскими выборами следует готовиться к серьезным социально-экономическим потрясениям, обострению конфликта на Донбассе и новым терактам.

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