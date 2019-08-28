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У Путина назвали условие для встречи в "нормандском формате"

1.3т Читать материал на украинском

Кремль не выдвигает конкретных условий для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), однако предлагает провести подготовку.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что этому должна предшествовать встреча помощников глав государств, чтобы встреча стала результативной для всех, передают "РИА Новости".

"У Кремля нет условий, и об этом говорил президент России Владимир Путин. И президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, согласитесь, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать "домашнюю работу", — сказал он.

Песков добавил, что по дате такой встречи "есть определенные прикидки", но точное время пока неизвестно.

"Нормандский формат"

"Нормандский формат"

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"Президент Путин говорил, что он является сторонником этого. Но он также говорил, что необходимо подготовить эту встречу, дабы она была результативной в интересах каждого из четырех участников саммита", — уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" обнародовали совместную декларацию, в которой упоминается Украина, речь идет о том, что в последующие недели Франция и Германия организуют саммит в "нормандском формате".

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
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