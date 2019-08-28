У Путина назвали условие для встречи в "нормандском формате"

Кремль не выдвигает конкретных условий для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), однако предлагает провести подготовку.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что этому должна предшествовать встреча помощников глав государств, чтобы встреча стала результативной для всех, передают "РИА Новости".

"У Кремля нет условий, и об этом говорил президент России Владимир Путин. И президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, согласитесь, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать "домашнюю работу", — сказал он.

Песков добавил, что по дате такой встречи "есть определенные прикидки", но точное время пока неизвестно.

"Нормандский формат" "24 канал"

"Президент Путин говорил, что он является сторонником этого. Но он также говорил, что необходимо подготовить эту встречу, дабы она была результативной в интересах каждого из четырех участников саммита", — уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" обнародовали совместную декларацию, в которой упоминается Украина, речь идет о том, что в последующие недели Франция и Германия организуют саммит в "нормандском формате".

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