Правительство президента Владимира Зеленского провалило работу по подготовке страны к противодействию распространению коронавируса в Украине, именно поэтому в парламенте состоялось внеочередное заседание и одобрены срочные решения для борьбы с болезнью.

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов на брифинге в парламенте.

"Ситуация в стране является сверхсложной и с точки зрения эпидемии коронавируса, и с точки зрения экономики, которая была завалена задолго до коронавируса. Именно поэтому это время, когда действительно надо подставлять плечо, здесь нет разницы власть или оппозиция, определенные решения надо принимать почти единогласно", – сказал депутат.

Артур Герасимов

По его словам, именно поэтому "Европейская солидарность" активно участвовала в наработке комплексного закона, который включил в себя многие нормы по противодействию коронавирусу. Фракция полностью поддержала этот законопроект.

"Но там действительно были включены определенные нормы, которые вызывают беспокойство у общественности и гражданского общества", – заметил сопредседатель фракции.

При этом он также подчеркнул, что вся страна сегодня ждет действий от парламента, от президента, от правительства.

"Что касается правительства и президента можем констатировать, что работа по подготовке противодействия эпидемии завалена", – подчеркнул депутат.

"Что касается парламента, то сегодня принят комплексный законопроект по противодействию эпидемии коронавируса. Этот закон был принят даже без обсуждения, несмотря на большой общественный интерес", – сказал Артур Герасимов.

Он подчеркнул, что "Европейская солидарность" требовала объяснить людям суть и основные нормы этого закона. "Одна из главных вещей сегодня – правильно коммуницировать с обществом, каким образом парламент принимает решение, чтобы предотвратить распространение эпидемии и поддержать сегодня людей", – заметил Герасимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" делегировала своих представителей для разработки антикризисного пакета законов по противодействию пандемии коронавируса.

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