У Порошенко нашли 13,6 млрд в бюджете на противодействие коронавирусу

Фракция "Европейская солидарность" призвала власть к конструктивному сотрудничеству и потребовала принять законопроект Нины Южанина, который поможет перераспределить более 13,5 млрд грн из лоббистских статей расходов власти и неприоритетных закупок на противодействие коронавирусу.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко по результатам согласительного совета. Она отметила, что политсила глубоко обеспокоена хаосом и безответственностью, с которой власти относятся к вопросам экономики.

"Мы неоднократно предлагали, чтобы наши партнеры и коллеги депутаты подключились к работе антикризисного штаба и работали там над решением экономических вопросов, но мы не получили ни одного предложения относительно этого", – сказала она.

"Самое страшное, что мы не видим предложений правительства по комплексному решению экономических проблем. Они отправили всех на самоизоляцию и карантин, но тем самым накрыли экономику", – добавила Геращенко.

Сопредседатель "Европейской солидарности" также призвала власти сократить недопустимые в такое сложное время расходы и направить эти средства на борьбу с коронавирусом и ликвидации его экономических последствий.

"Очевидно, что вызовов перед Украиной два – это медицина, которая должна устоять перед эпидемией и спасать людей. Это наши медики и армия, которых надо защитить. Также – это украинская экономика. Мы проинформировали коллег, что наш депутат Нина Южанина по сути сделала работу правительства и предложила законопроект, которым разрешается перераспределить более 13,5 млрд грн бюджета. Она нашла все лоббистские статейки, которые закладывали себе представители монобольшинства, министерств и ведомств, которые сейчас не может позволить себе украинский бюджет", – подчеркнула она.

Также Геращенко призвала направить средства на финансовую поддержку пенсионеров и лиц, потерявших работу из-за карантина.

"Мы предлагаем немедленно включить этот законопроект в повестку дня внеочередной сессии, принять его для того, чтобы сократить все недопустимые сегодня расходы государства, такие как закупки, которые не нужны, и все сконцентрировать на трех вещах – защита медицины и медиков, украинская армия, выплаты хоть каких-то компенсаций украинским пенсионерам и тем людям, которые потеряли работу, а значит их семьи могут остаться на грани выживания. Мы настаиваем на том, чтобы власть взяла к работе этот законопроект и чтобы он стоял одним из первых во время внеочередного заседания", – отметила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии "Европейская солидарность" заявили, что экономические проблемы в Украине начали накапливаться еще до начала пандемии коронавируса – как только закончился "запас прочности", созданный еще при президентстве Петра Порошенко.

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