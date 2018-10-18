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''У них осеннее обострение'': Турчинов красиво ответил России на угрозы Украине

25.1тЧитать материал на украинском

Украина готова противостоять российской агрессии и защитить свое право быть свободной, независимой и европейской страной.

С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя принятое Госдумой России заявление ''об обострении'' в Украине.

Он подчеркнул, что заявление россиян является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты.

"Есть только осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства", - сказал Турчинов, добавив, что Украина выполняет все взятые на себя международные обязательства и стала авангардом противостояния "на всех возможных фронтах и ​​направлениях" российской агрессии.

Также Турчинов прокомментировал дерзкое заявление главы РФ Владимира Путина на "Валдае", который пригрозил миру, назвав россиян "жертвами агрессии".

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"Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украины, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторов", - сказал Турчинов.

По его словам, одной из причин очередной волны "стенаний и угроз российской политической элиты является разрушение надежд на возможную победу реваншистских пророссийских сил на президентских и парламентских выборах в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Путин отличился рядом странных заявлений. Он, в частности, умудрился обвинить США в кровавой бойне в Керчи, а также оправдать аннексию Крыма в 2014 году.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Олександр ТурчиновВладимир Путин
Место
Украина
Объект
СНБО
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Левченко Валерий
Левченко Валерий
Ну и рожа у Турчинова! Но повесить его нужно не за это, а за гибель 200 детей Донбасса. П.С. О выполнении международных обязательств Украины: "Что выполнено из "Минска-2"? Может эта скотина назвать хоть один пункт?"
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
эпичная картина-почти все тролли в сборе, у инетных червей выплата жалования за дрочку на киевском сайте? смотрю, эка море Лаптевых штормит. Вот только не пойму, почему богатые расиянцы массово пишут своему царю-фюреру видеообращения на беспредел местных бояр, а для особой пикантности на камеру ДРУЖНО ПЕРЕД ПУЙЛУШКОМ НА КОЛЕНИ! СПАСИ НАС ЦАРЬ-БАТЮШКА, а он их в рай вместе с собой собирается облагодетельствовать. вой опарышей-забавляет, хоботки 5-ты год мгновенно возбуждаются на кровавого пастора.
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Поротников Анатолий
Поротников Анатолий
Секретут райкома ВЛКСМ дрищет в шаровары!)))
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