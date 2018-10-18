''У них осеннее обострение'': Турчинов красиво ответил России на угрозы Украине

Украина готова противостоять российской агрессии и защитить свое право быть свободной, независимой и европейской страной.

С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя принятое Госдумой России заявление ''об обострении'' в Украине.

Он подчеркнул, что заявление россиян является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты.

"Есть только осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства", - сказал Турчинов, добавив, что Украина выполняет все взятые на себя международные обязательства и стала авангардом противостояния "на всех возможных фронтах и ​​направлениях" российской агрессии.

Также Турчинов прокомментировал дерзкое заявление главы РФ Владимира Путина на "Валдае", который пригрозил миру, назвав россиян "жертвами агрессии".

"Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украины, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторов", - сказал Турчинов.

По его словам, одной из причин очередной волны "стенаний и угроз российской политической элиты является разрушение надежд на возможную победу реваншистских пророссийских сил на президентских и парламентских выборах в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Путин отличился рядом странных заявлений. Он, в частности, умудрился обвинить США в кровавой бойне в Керчи, а также оправдать аннексию Крыма в 2014 году.