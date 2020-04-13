Турчинов сказал, почему Европа не "прижала" Россию из-за войны в Украине

С началом войны в Украине в Европе оказались не готовы к прямому противодействию России. Западные страны предпочли не "раздражать" РФ.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который в 2014 году был спикером Верховной Рады и и.о. президента Украины.

"Агрессия РФ, полностью разрушившая систему коллективной безопасности в Европе, выявила неготовность наших стратегических союзников активно противодействовать Путину. Они реально боятся военного конфликта с милитаризованной Россией, поэтому постоянно ищут какие-то компромиссы", – сказал он.

Война на Донбассе

Турчинов пояснил, что в ЕС много противоречий, на которых очень удачно играет Кремль, постоянно раскачивая единство стран Европы.

"Начиная с 2014 года, когда нам было особенно тяжело, было полностью заблокировано военно-техническое сотрудничество Украины с нашими стратегическими партнерами. Они это объясняли нежеланием раздражать РФ. Только в 2018 году мы начали получать летальное оружие из США. В то же время, мы видим, как без всяких оснований и аргументов возобновили работу российской делегации в ПАСЕ, как трудно происходит продлении санкций против РФ", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Турчинов признался, почему в 2014 году не ввел военное положение в Украине.

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