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13 апреля • обновлено в 12:34
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Турчинов сказал, почему Европа не "прижала" Россию из-за войны в Украине

4.8т
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С началом войны в Украине в Европе оказались не готовы к прямому противодействию России. Западные страны предпочли не "раздражать" РФ.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который в 2014 году был спикером Верховной Рады и и.о. президента Украины.

"Агрессия РФ, полностью разрушившая систему коллективной безопасности в Европе, выявила неготовность наших стратегических союзников активно противодействовать Путину. Они реально боятся военного конфликта с милитаризованной Россией, поэтому постоянно ищут какие-то компромиссы", – сказал он.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Турчинов пояснил, что в ЕС много противоречий, на которых очень удачно играет Кремль, постоянно раскачивая единство стран Европы.

"Начиная с 2014 года, когда нам было особенно тяжело, было полностью заблокировано военно-техническое сотрудничество Украины с нашими стратегическими партнерами. Они это объясняли нежеланием раздражать РФ. Только в 2018 году мы начали получать летальное оружие из США. В то же время, мы видим, как без всяких оснований и аргументов возобновили работу российской делегации в ПАСЕ, как трудно происходит продлении санкций против РФ", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Турчинов признался, почему в 2014 году не ввел военное положение в Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Александр Турчинов
Место
Украина
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Комментарии
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
А чему удивляться? Представьте: Вы едете в трамвае, и через несколько рядов сидений от Вас пьяный пристает к своему соседу. Пока лично Вам это не угрожает, Вы, скорее всего, предпочитаете ограничиться тихими высказываниями вроде: "Ведите себя прилично".
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Донцов Микола
Донцов Микола
Evlanov Sergey, выразить озабоченность и осудить !
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Сфидомые почему вы не декоммунизировали этого комсомольского вожака ?
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Qurd Boz, Так и вы предали коммунистов которым верно служили 28 лет ! Единожды предавший предаст снова.Вот так .
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Qurd Boz
Qurd Boz
Гутко Володимир, Молчи, лжепатриот, и я имел партстаж 28 лет.Время судить по нынешним делам.
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