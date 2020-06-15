Турчинов допустил возвращение Кубани Украине после распада России
Александр Турчинов
Современную Российскую Федерацию может постичь судьба СССР, и после ее развала Кубань и другие территории отойдут в состав Украины.
Такое предположение сделал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву". По его словам, в таком случае официальная версия гимна Украины станет более полной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Придет время – и второй куплет нашего гимна мы будем петь. "От Сяна до Дона". Что же ты поделаешь. Я футурист начинающий, но я убежден, и исторический опыт об этом свидетельствует, что Россия – это колосс на глиняных ногах" , – выразил свое убеждение он.
Александр Турчинов
Турчинов напомнил, что в свое время никто не верил в то, что СССР может распасться. Та же история, подчеркнул политик, повторяется сейчас и с Россией.
"И когда этот процесс распада начнется, а политика этой военной клики приведет к этому... Потому что когда Запад еще будет занимать последовательную позицию, у них будет разрушено экономический фундамент, силовой стержень, на котором держится нынешняя власть. И людям, в конце концов, надоест бояться. Они перейдут. Поэтому будет распад России. И безусловно, те территории, которые захотят жить вместе с большой мощной Украиной – приглашаем, пожалуйста", – сказал бывший секретарь СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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