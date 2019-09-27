"Турборежим" закончится: Стефанчук раскрыл планы "Слуги народа"

Верховная Рада может уже на следующей неделе завершить "турборежим" принятия законов и приступить к обычному режиму работы.

Об этом заявил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук в пятницу, 27 сентября, в эфире телеканала "Интер".

По его словам, срочное принятие подготовленного пакета законопроектов необходимо для перезагрузки власти и запуска экономики.

"После этого мы перейдем в обычный режим", - сказал Стефанчук, добавив, что в ближайшие дни Рада рассмотрит проекты законов о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и изобличителях коррупции.

Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стефанчук предложил ввести штрафы за "кнопкодавство", которые могут составить около 85 тысяч гривен.

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