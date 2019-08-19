"Тупые и вонючие овцы!" Шарий поддержал "слугу народа" Бужанского, оскорбившего журналистку

Блогер Анатолий Шарий поддержал будущего нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, который оскорбил журналистку НВ Ольгу Духнич.

Шарий посвятил отдельное видео на своем канале на YouTube, возмутившись тем, что ресурс называет его пророссийским пропагандистом.

"Почему это не помойка? Это помойка. Набитая тупыми вонючими овцами. Эти вонючие грязные овцы сидят в своем загоне и оттуда бекают", - заявил Шарий.

"Сейчас собралось уже целое стадо боевых овец с разных СМИ, они идут и грозно бекают, показывают свои желтые зубы и наступают на Макса Бужанского и "Слугу народа", - сказал он.

При этом Шарий заявил, что "изначально НВ придерживалось стандартов, не навешивали ярлыков, разбирались в теме, а потом с ними что-то произошло".

Бужанский и Шарий

Ранее OBOZREVATEL вспомнил все скандалы, которыми успел отличиться Бужанский. Будущий нардеп не раз выступал с критикой событий на Майдане в 2014 году, призывал "спасти Россию от украинских неадекватов", а также делал другие одиозные заявления.

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