"Тупая овца!" Скандальный "слуга народа" оскорбил журналистку и получил ответ

Избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Макс Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".

Такое оскорбление было оставлено в его Telegram. Реакция последовала после интервью этому изданию главы президентской политсилы Дмитрий Разумкова, в котором из уст журналистки прозвучал вопрос:

"Депутатами вашей партии стали Максим Бужанский, ностальгирущий по СССР и временам Виктора Януковича, Ирина Борзова с активным бизнесом в оккупированном Крыму и еще несколько вполне ярких личностей. Вы согласны с ними разделить репутацию партии?".

Макс Бужанский и Ольга Духнич

Бужанский счел эту фразу за оскорбления и написал: "Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца с одиозного СМИ".

Ответа долго ждать не пришлось. Ольга Духнич подчеркнула на своей странице в Facebook: "Что-то отвечать господину Бужанскому – это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Бужанского произошел скандал с экс-ведущим "Право на владу" на "1+1" Сергеем Ивановым. Последний обозвал будущего нардепа "ватником".

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