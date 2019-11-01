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2 ноября • обновлено в 01:09
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"Хватит врать!" Тука сцепился с Арахамией в прямом эфире. Видео

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Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука повздорил с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией из-за отвода войск в Золотом.

Это произошло в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 1 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Президент поехал в Золотое. Там в "серую" зону попали около 50 домов. Встретились с каждым. Поговорили со всеми. Нескольких людей свозили в Станицу Луганскую, чтоб они поняли, что такое разведение, пообщались с местными жителями", – рассказал Арахамия.

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Тука сцепился с Арахамией в прямом эфире

Тука сцепился с Арахамией в прямом эфире

"Давайте прекратим врать! Никого из Золотого в Станицу не возили. Единственный человек, который в это время там был, это Наташа Воронкова, которую обещали повезти, но так ничего и не сделали. Второе вы все время ставите как образец Станицу Луганскую. Так вот, там в демилитаризованную зону даже полиция не заходит! Хватит врать!" – возмутился в ответ Тука.

Тука сцепился с Арахамией в прямом эфире

Тука сцепился с Арахамией в прямом эфире

Скриншот из видео

"Хочешь, приходи завтра и я тебе покажу список тех, кто ездил в Станицу. Потому что сейчас ты выглядишь манипулятором в чистом виде! Мы друг друга давно знаем и можем общаться", – закончил спор Арахамия.

Тука сцепился с Арахамией в прямом эфире

Тука сцепился с Арахамией в прямом эфире

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Туку возмутило заявление советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о "воинствующем меньшинстве".

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Темы
Свобода слова Савика Шустера Отвод войск на Донбассе
Персоны
Савик Шустер Георгий Тука Давид Арахамия
Место
Украина
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