Цивилизацию в Россию принесли украинцы, – Кулеба

Кулеба напомнил России о вкладе украинцев в строительство ее экономики.

Цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина и украинцы, которые строили ее экономику.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что украинское государство помнит о своих земляках, живущих в России.

"Сказать нам нужно сейчас, что, дорогие украинцы России, как бы вам сложно не было сейчас, но украинское государство всегда будет помнить о вас, о ваших прадедах, которые строили целые города, строили, приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации", – сказал министр.

Также он призвал Россию не забывать о вкладе украинцев в строительство экономики этого государства.

"Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне", – сказал Кулеба.

Также он отметил, что Украине нужно серьезно переосмыслить политику в отношении иностранных украинцев, помогать им в России в условиях почти тотального контроля ФСБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил намерение России ликвидировать Украинскую общину Серого клина. На этой территории этнические украинцы проживают уже более 400 лет.

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