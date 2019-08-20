"Французско-российский засос": Цимбалюк уличил Макрона в предательстве Украины

На переговорах с президентом России Владимиром Путиным лидер Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал риторику, которая показывает смену курса его страны в сторону Кремля.

Так, в своей речи он назвал Российскую Федерацию европейским государством, а Украину – раздражителем, имея в виду войну на Донбассе, которая мешает нормализовать отношения между Евросоюзом и страной-агрессором. На этот нюанс обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Встреча Путина и Макрона

"Владимир Путин отправился во Францию к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Говорили обо всем: о проблемах мира, о двухсторонних отношениях, прооблемах вооружения, проблемах изменения климата и, естественно, войне в Украине. Кстати, никто уже так это не называет. Французско-российский засос виден невооруженным взглядом. Французские журналисты тоже заметили, как мутировал Эммануэль Макрон", – говорит он.

Журналист подчеркнул, что если раньше президент Франции занимал жесткую антироссийскую позицию, то сейчас ему, вероятно, объяснили ценность российского рынка.

"И слова он использует уже совсем другие – называет Путина "дорогой Владимир". Они стали друзьями, прошло совсем немного, два года – и абсолютно изменилась риторика. Россия – это европейская страна, а Украина – это раздражитель. Если бы нас не стало, то всем стало бы лучше. Но не дождетесь", – возмутился Цимбалюк.

Кроме того, он акцентировал внимание на таких важных моментах переговоров, как возможность возвращения России в "Большую восьмерку", возврат ее делегации в ПАСЕ и обсуждение перспектив проведения встречи "нормандской четверки". Цимбалюк считает, что под результатами, которые от нее ожидаются, сейчас подразумеваются уступки Украины агрессору и возможность встроить оккупированные террористами анклавы "Л/ДНР" в ее политическую матрицу.

"Кремль добился своего – позиция переть буром оказалась очень и очень эффективна для европейцев. Оказывается, для них важно продолжение диалога", – резюмировал Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Макрон заявил, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

Примечательно, что в своей вступительной речи на встрече с Путиным Макрон неожиданно прогнулся, назвав Россию "европейским государством" и призвав улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся