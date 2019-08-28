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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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ЦИК зарегистрировал всех нардепов новой Рады

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Центральная избирательная комиссия в среду, 28 августа, завершила регистрацию всех 424 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии в Facebook.

"ЦИК зарегистрировала 29 народных депутатов Украины. Всего в списке 424 народных депутата Украины", – сказано в сообщении.

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ЦИК зарегистрировал всех нардепов новой Рады

ЦИК зарегистрировал всех нардепов новой Рады

informator.press

В частности, на заседании в среду было зарегистрировано 15 народных депутатов Украины, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Среди них 11 депутатов – от партии "Слуга народа", два – от партии "Голос", включая лидера партии Святослава Вакарчука, и по одному – от партий "Батьківщина" и "Европейская солидарность", включая лидера последней, пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также ЦИК зарегистрировал 14 народных депутатов Украины, избранных в одномандатных избирательных округах.

Всего в Верховную Раду IX созыва избраны 424 народных депутата: 225 избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и 199 мажоритарщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии "Слуга народа" рассекретили подробности первого заседания новой Верховной Рады.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Петр Порошенко Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины ЦИК
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