Кто проходит в Раду по мажоритарке: полный список

По предварительным данным, большинство голосов по одномандатным округам на внеочередных выборах в Верховную Раду собрали представители партии "Слуга народу".
В каких регионах лидируют мажоритарщики от президентской фракции, а кому удалось обогнать лидера – читайте на OBOZREVATEL.
Согласно обработанным 65,2% протоколов, партия "Слуга народу" уверенно побеждает в 21 из 24 областей Украины, а также в городе Киев. На подконтрольной Украине территориях Луганской и Донецкой областей большинство взяла "Оппозиционная платформа – За жизнь", а во Львовской победила партия Святослава Вакарчука "Голос".
Неудивительно, что по одномандатным округам в регионах также лидируют мажоритарщики от президентской партии. Абсолютно все мандаты на 13 округах представителям "Слуги народу" удалось собрать в Киеве. Недобирают же "слуги народа" по одному мандату в Херсонской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Житомирской и Днепропетровской областях.
Еще хуже ситуация – во Львовской, Виннцикой и Хмельницкой областях, где мажоритарщики не выиграли и на половине участков. А в Волынской области в Раду проходит только один представитель президентской партии.
Лишь в Луганской и Донецкой областях по мажоритарке лидирует "Оппозиционная платформа – За жизнь".
OBOZREVATEL публикует полный список лидер выборных перегонов по одномандатным округам по всей Украине.
(Данные ЦВК по результатам обработанных 65,2% протоколов по состоянию на 14:00 22 июля. Информация будет обновляться)
Винницкая область
Округ 11
Максим Пашковский ("Слуга народа") – 23,4%
Сергей Кудлаенко (самовыдвиженец) – 16,6%
Округ 12
Анатолий Драбовский ("Слуга народа") – 29,6%
Елена Верлан-Кульшенко ("Европейская солидарность") – 13,6%
Округ 13
Петр Юрчишин (самовыдвиженец) – 38,8%
Юрий Максименко ("Слуга народа") – 24,9%
Округ 14
Ирина Борзова ("Слуга народа") – 28,4%
Анатолий Кушнир (самовыдвиженец) – 17,8%
Округ 15
Лариса Билозир (самовыдвиженец) – 38,2%
Виталий Пращук ("Слуга народа") – 29%
Округ 16
Геннадий Вацак (самовыдвиженец) – 30,7%
Таисия Томляк ("Слуга народа") – 26,2%
Округ 17
Николай Кучер (самовыдвиженец) – 39%
Александр Коваль ("Слуга народа") – 24,5%
Округ 18
Олег Мейдич ("Батькивщина") – 32,5%
Руслан Демчак (самовыдвиженец) – 17%
Волынская область
Округ 19
Игорь Гузь (самовыдвиженец) – 61%
Назар Мисковец ("Слуга народа") – 15%
Округ 20
Вячеслав Рублев ("Слуга народа") – 40,5
Сергей Мартыняк (самовыдвиженец) – 19,8%
Округ 21
Степан Ивахив (самовыдвиженец) – 42,8%
Андрей Лев ("Слуга народа") – 24,2%
Округ 22
Игорь Палица (самовыдвиженец) – 37,3%
Сергей Писачук ("Слуга народа") – 27,5%
Округ 23
Ирина Констанкевич (самовыдвиженец) – 47,2%
Максим Приймачук ("Слуга народа") – 30,5%
Днепропетровская область
Округ 24
Дмитрий Киселевский (“Слуга народа”) – 59,8%
Олег Семенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 12,2%
Округ 25
Максим Бужанский (“Слуга народа”) – 28,7%
Максим Курячий (самовыдвиженец) – 22,6%
Округ 26
Кирилл Нестеренко (“Слуга народа”) – 38,4%
Геннадий Гуфман ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 30,3%
Округ 27
Вячеслав Медяник (“Слуга народа”) – 43,4%
Сергей Никитин ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 14,2%
Округ 28
Юрий Мисягин (“Слуга народа”) – 55,6%
Валерий Черный ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 14,2%
Округ 29
Сергей Демченко (“Слуга народа”) – 54%
Александр Юрчак ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 8,8%
Округ 30
Анна Личман (“Слуга народа”) – 48,2%
Константин Саусь ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 13,8%
Округ 31
Владимир Захарченко (“Слуга народа”) – 55,6%
Константин Павлов (самовыдвиженец) – 22,6%
Округ 32
Елена Криворучкина (“Слуга народа”) – 55,1%
Андрей Гальченко (самовыдвиженец) – 22,1%
Округ 33
Юрий Корявченков (“Слуга народа”) – 60,9%
Вадим Виншель ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 7,8%
Округ 34
Дмитрий Черный (“Слуга народа”) – 33,1%
Олег Кришин (самовыдвиженец) – 15,9%
Округ 35
Денис Герман (“Слуга народа”) – 47,8%
Андрей Шипко (самовыдвиженец) – 28,5%
Округ 36
Роман Коптелов (“Слуга народа”) – 39,6%
Артур Мартовицкий (самовыдвиженец) – 32%
Округ 37
Дмитрий Шпенов (самовыдвиженец) – 36,2%
Игорь Фартушный (“Слуга народа”) – 31,3%
Округ 38
Владислав Бородин (“Слуга народа”) – 38,5%
Вадим Нестеренко (самовыдвиженец) – 23,7%
Округ 39
Сергей Северин (“Слуга народа”) – 52,4%
Мария Пустовая ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 13,9%
Округ 40
Александр Трухин (“Слуга народа”) – 56%
Олег Кужман (самовыдвиженец) – 11,9%
Донецкая область
Округ 45
Муса Магомедов ("Оппозиционный блок") – 64,6%
Анастасия Петренко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 14,5%
Округ 46
Федор Христенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 38,1%
Родион Вощанов (“Слуга народа”) – 25,5%
Округ 47
Юрий Солод ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 48,8%
Василий Патлачук (“Слуга народа”) – 16,7%
Округ 48
Максим Ефимов (самовыдвиженец) – 54,9%
Денис Ошурко (самовыдвиженец) – 19%
Округ 49
Валерий Гнатенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 37,3%
Борис Колесников ("Оппозиционный блок") – 35%
Округ 50
Руслан Требушкин ("Оппозиционный блок") – 32,2%
Андрей Аксенов (самовыдвиженец) – 26,5%
Округ 51
Александр Ковалев (самовыдвиженец) – 64,3%
Владимир Веселкин (самовыдвиженец) – 14,9%
Округ 52
Нет результатов
Округ 57
Вадим Новинский ("Оппозиционный блок") – 42,82%
Вячеслав Салгалов ("Слуга народа") – 23,98%
Округ 58
Сергей Магера ("Оппозиционный блок") – 30,91%
Виктор Романюк ("Слуга народа") – 22,11%
Округ 59
Владимир Мороз ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 35,07%
Сергей Сажко (самовыдвиженец) – 23,58%
Округ 60
Дмитрий Лубенец (самовыдвиженец) – 36,95%
Артем Марчевский ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 25,99%
Житомирская область
Округ 62
Игорь Герасименко ("Слуга народа") – 47,72%
Наталья Леонченко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 8,12%
Округ 63
Богдан Кицак ("Слуга народа") – 43,28
Александр Ревега (самовыдвиженец) – 17,04%
Округ 64
Вячеслав Сигачев ("Слуга народа") – 28,74%
Владимир Арешонков (самовыдвиженец) – 26,51%
Округ 65
Дмитрий Костюк ("Слуга народа") – 33,26%
Владимир Литвин (самовыдвиженец) – 28,45%
Округ 66
Татьяна Грищенко ("Слуга народа") – 25,24%
Виталий Журавский (самовыдвиженец) – 20,09%
Округ 67
Виктор Развадовский (самовыдвиженец) – 35,2%
Сергей Кузьминых ("Слуга народа") – 33,69%
Закарпатская область
Округ 68
Александр Пекарь ("Слуга народа") – 18,32%
Роберт Горват (самовыдвиженец) – 18,27%
Округ 69
Эдгар Токар ("Слуга народа") – 35,19%
Виктор Балога (Единый центр) – 34,48%
Округ 70
Михаил Лаба ("Слуга народа") – 24,28%
Иван Дрогобецкий ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 22,32%
Округ 71
Валерий Лунченко (самовыдвиженец) – 49,14%
Сергей Грабар ("Слуга народа") – 28,14%
Округ 72
Василий Петевка (самовыдвиженец) – 34,21%
Вадим Носа ("Слуга народа") – 23,78%
Округ 73
Владислав Поляк (самовыдвиженец) – 42,98%
Василий Брензович (самовыдвиженец) – 26,13%
Запорожская область
Округ 74
Геннадий Касай ("Слуга народа") – 44,27%
Игорь Чумаченко ("Оппозицонный блок") – 12,65%
Округ 75
Роман Соха ("Слуга народа") – 44,48%
Сергей Кальцев ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 12,42%
Округ 76
Евгений Шевченко ("Слуга народа") – 44,19%
Анатолий Пустоваров ("Оппозиционный блок") – 14,69%
Округ 77
Сергей Штепа ("Слуга народа") – 43,66%
Вячеслав Богуслаев (самовыдвиженец) – 32,15%
Округ 78
Александр Пономарев ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 35,95%
Виталий Боговин ("Слуга народа") – 33,56%
Округ 79
Юлия Яцык ("Слуга народа") – 40,22%
Владимир Бандуров ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 28,08%
Округ 80
Сергей Минько (самовыдвиженец) – 33,32%
Евгений Балицкий (самовыдвиженец) – 29,31%
Округ 81
Павел Мельник ("Слуга народа") – 35,93%
Олег Калиман (Аграрная партия Украины) – 27,55%
Округ 82
Марина Никитина ("Слуга народа") – 40,48%
Владимир Люцканов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 19,17%
Ивано-Франковская область
Округ 83
Оксана Савчук (ВО “Свобода”) – 46,67%
Андрей Сторожук (“Слуга народа”) – 23,28%
Округ 84
Игорь Фрис (“Слуга народа”) – 21,95%
Андрей Иваськив ("Батьківщина") – 15,24%
Округ 85
Эдуард Прощук ("Слуга народа") – 30,86%
Виктор Шевченко (самовыдвиженец) – 26,40%
Округ 86
Александр Матусевич ("Слуга народа") – 28,61%
Анатолий Дирив (самовыдвиженец) – 28,34%
Округ 87
Зиновий Андрийович ("Слуга народа") – 37,79%
Михаил Иваночко ("Свобода") – 13,73%
Округ 88
Андрей Иванчук (самовыдвиженец) – 45,04%
Андрей Шевченко ("Слуга народа") – 25,22%
Округ 89
Владимир Тимофийчук ("Слуга народа") – 18,48%
Юрий Соловей ("Удар") – 15,05%
Киевская область
Округ 90
Николай Бабенко (Белая Церковь вместе) – 27,53%
Юрий Нестерчук ("Слуга народа") – 15,94%
Округ 91
Олег Дунда ("Слуга народа") – 33,95%
Руслан Сольвар (самовыдвиженец) – 17,2%
Округ 92
Валерий Колюх ("Слуга народа") – 20,41%
Виталий Гудзенко (самовыдвиженец) – 19,85%
Округ 93
Анна Скороход ("Слуга народа") – 41,21%
Александр Жукотанский (самовыдвиженец) – 22,51%
Округ 94
Александр Дубинский (“Слуга народа”) – 36,8%
Игорь Кононенко (самовыдвиженец) – 14,71%
Округ 95
Александр Горобец ("Слуга народа") – 29,16%
Владимир Карплюк (самовыдвиженец) – 23,34%
Округ 96
Ольга Василевская–Смаглюк ("Слуга народа") – 39,24%
Ярослав Москаленко (самовыдвиженец) – 25,6%
Округ 97
Николай Галушко ("Слуга народа") – 37,82%
Олег Иваненко ("Европейская солидарность") – 15,8%
Округ 98
Сергей Бунин ("Слуга народа") – 42,53%
Сергей Мищенко (самовыдвиженец) – 24,1%
Кировоградская область
Округ 99
Александр Дануца ("Слуга народа") – 36,32%
Александо Горбунов (самовыдвиженец) – 15%
Округ 100
Игорь Мурдий (“Слуга народа”) – 38,14%
Станислав Березкин (самовыдвиженец) – 17,79%
Округ 101
Юрий Кузбит ("Слуга народа") – 40,71%
Максим Поляков (самовыдвиженец) – 22,84%
Округ 102
Олесь Довгий (самовыдвиженец) – 42,81%
Артем Петрощук ("Слуга народа") – 26,49%
Округ 103
Олег Воронько ("Слуга народа") – 38,83%
Степан Цапюк ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 15,96%
Луганская область
Округ 105
Виктория Гриб ("Оппозиционны блок") – 38,57%
Сергей Медведчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 34,36%
Округ 106
Алексей Кузнецов ("Слуга народа") – 21,26%
Юрий Фурман (самовыдвиженец) – 20,02%
Округ 107
Александр Сухов (самовыдвиженец) – 33,24%
Александр Сорокин ("Слуга народа") – 16,75%
Округ 112
Сергей Вельможный (самовыдвиженец) – 34,79%
Александр Чернецов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 31,03%
Округ 113
Александр Лукашев ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 32,93%
Вита Слипец (“Слуга народа”) – 22,19%
Округ 114
Сергей Шахов (самовыдвиженец) – 48,02%
Максим Мойсеев (“Слуга народа”) – 21,96%
Львовская область
Округ 115
Наталья Пипа ("Голос") – 30,25%
Юрий Михальчишин (самовыдвиженец) – 21,62%
Округ 116
Николай Княжицкий ("Европейская солидарность") – 22,92%
Марта Романяк ("Голос") – 19,98%
Округ 117
Ярослав Рущишин ("Голос") – 25,14%
Оксана Юринець (самовыдвиженец) – 23,57%
Округ 118
Богдан Дубневич (самовыдвиженец) – 33,52%
Галина Васильченко ("Голос") – 30,58%
Округ 119
Михаил Бондарь ("Европейская солидарность") – 16%
Орест Кавецкий (“Слуга народа”) – 15,27%
Округ 120
Ярослав Дубневич (самовыдвиженец) – 44,28%
Тарас Елейко ("Голос") – 19,04%
Округ 121
Орест Саламаха (“Слуга народа”) – 19,36%
Михаил Задорожний ("Европейская солидарность") – 17,12%
Округ 122
Павел Бакунец ("Самопоміч") – 20,74%
Андрей Дума ("Громадянська позиція") –11,63%
Округ 123
Тарас Батенко (самовыдвиженец) – 44,11%
Тарас Чолий ("Голос") – 14,95%
Округ 124
Юрий Камельчук (“Слуга народа”) – 15,83%
Оксана Береза ("Свобода") – 13,78%
Округ 125
Андрей Лопушанский (самовыдвиженец) – 18,16%
Юрий Доскич (самовыдвиженец) – 16,08%
Округ 126
Андрей Кит (самовыдвиженец) – 24,51%
Андрей Гергерт ("Свобода") – 18,36%
Николаевская область
Округ 127
Александр Пасичный (“Слуга народа”) – 36,38%
Игорь Дятлов (самовыдвиженец) – 15,84%
Округ 128
Александр Гайду (“Слуга народа”) – 41,08%
Артем Ильюк (самовыдвиженец) – 23,64%
Округ 129
Игорь Копытин (“Слуга народа”) – 36,24%
Александр Жолобецкий (самовыдвиженец) – 21,03%
Округ 130
Игорь Негулевский (“Слуга народа”) – 38,07%
Владимир Фроленко ("Оппозиционная платформа – За жизнь) – 19,93%
Округ 131
Артем Чорноморов (“Слуга народа”) – 42,78
Анатолий Гасюк (самовыдвиженец) – 10,64%
Округ 132
Максим Дыркин (“Слуга народа”) – 42,52%
Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец) – 9,42%
Одесская область
Округ 133
Артем Дмитрук (“Слуга народа”) – 32,35%
Виктор Баранский ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 27,28%
Округ 134
Олег Колев ("Слуга народа") – 34,15%
Евгений Червоненко (самовыдвиженец) – 16,97%
Округ 135
Алексей Леонов ("Слуга народа") – 40,41%
Сергей Кивалов (самовыдвиженец) – 31,84%
Округ 136
Александр Гореюк ("Слуга народа") – 46,8%
Дмитрий Голубов (самовыдвиженец) – 39,21%
Округ 137
Леонид Климов (самовыдвиженец) – 28,31%
Александр Муконин (“Слуга народа”) – 24,99%
Округ 138
Степан Чернявский ("Слуга народа") – 35,89%
Ольга Плюганич ("Батьківщина") – 24,17%
Округ 139
Виталий Саутьонков ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 30,77%
Игорь Васильковский ("Слуга народа") – 29,01%
Округ 140
Сергей Колебошин ("Слуга народа") – 43,62%
Василий Гуляев (самовыдвижение) – 22,46%
Округ 141
Александр Ткаченко ("Слуга народа") – 32,77%
Виталий Барвиненко (самовыдвиженец) – 28,88%
Округ 142
Руслан Плохой ("Слуга народа") – 28,14%
Антон Киссе (самовыдвиженец) – 23,33%
Округ 143
Анатолий Урбанский (самовыдвиженец) – 57,04%
Виктор Куртев ("Слуга народа") – 27,84%
Полтавская область
Округ 144
Дмитрий Налетов ("Слуга народа") – 41,35%
Александр Мамай (самовыдвиженец) – 18,5%
Округ 145
Андрей Боблях ("Слуга народа") – 49,16%
Владимир Гриценко (Оппозиционная платформа – За жизнь") – 9,18%
Округ 146
Юрий Шаповалов (самовыдвиженец) – 26,98%
Феликс Урин ("Слуга народа") – 23,25%
Округ 147
Олег Кулинич (самовыдвиженец) – 37,83%
Сергей Дудник ("Слуга народа") – 30,28%
Округ 148
Мухтаров Фахраддин Аладдин-Огли (самовыдвижение) – 23,57%
Анастасия Ляшенко ("Слуга народа") – 22,29%
Округ 149
Константин Касай ("Слуга народа") – 35,84%
Лариса Босенко ("Батьківщина") – 15,73%
Округ 150
Алексей Мовчан ("Слуга народа") – 39,66%
Константин Жеваго (самовыдвижение) – 26,37%
Округ 151
Максим Березин ("Слуга народа") – 45,2%
Руслан Богдан ("Батьківщина") – 16,67%
Ровенская область
Округ 152
Александр Ковальчук ("Слуга народа") – 31,3%
Олег Осуховский (ВО "Свобода") – 13,85%
Округ 153
Роман Иванисов ("Слуга народа") – 34,93%
Юрий Вознюк (самовыдвиженец) – 22,1%
Округ 154
Александр Аликсийчук ("Слуга народа") – 35,69%
Александр Дехтярчук (самовыдвиженец) – 16,16%%
Округ 155
Виктор Мьялык (самовыдвиженец) – 35,38%
Василий Яницкий (самовыдвиженец) – 23,85%
Округ 156
Сергей Литвиненко ("Слуга народа") – 26,85%
Александр Данильчук (самовыдвиженец) – 16,36%
Сумская область
Округ 157
Татьяна Рябуха ("Слуга народа") – 39,01%
Юрий Чмырь (самовыдвиженец) – 17,35%
Округ 158
Игорь Васильев ("Слуга народа") – 45,65%
Василий Лобода ("Батьківщина") – 15,94%
Округ 159
Андрей Деркач (самовыдвиженец) – 39,32%
Дмитрий Шевченко ("Слуга народа") – 23,77%
Округ 160
Игорь Молоток (самовыдвиженец) – 53,21%
Татьяна Сахнюк ("Слуга народа") – 22,39%
Округ 161
Максим Гузенко ("Слуга народа") – 35,92%
Анатолий Кобзаренко (самовыдвиженец) – 20,50%
Округ 162
Николай Задорожний ("Слуга народа") – 37,81%
Иван Лозовой (самовыдвиженец) – 14,61%
Тернопольская область
Округ 163
Андрей Богданец ("Слуга народа") – 26,04%
Максим Черкашин ("Голос") – 15,44%
Округ 164
Игорь Васылив ("Слуга народа") – 21,35
Михаил Головко ("Свобода") – 21,02%
Округ 165
Иван Чайкивский (самовыдвиженец) – 35,45%
Тарас Юрик ("Европейская Солидарность") – 17,8%
Округ 166
Николай Люшняк (самовыдвиженец) – 31,72%
Игорь Сопель ("Слуга народа") – 20,14%
Округ 167
Владимир Гевко("Слуга народа") – 22,24%
Владимир Шматько ("Сила людей") – 16,43%
Харьковская область
Округ 168
Мария Мезенцева ("Слуга народа") – 42,33%
Валерий Писаренко (самовыдвиженец) – 22,88%
Округ 169
Александр Куницкий ("Слуга народа") – 48,5%
Александр Грановский (самовыдвиженец) – 15,41%
Округ 170
Андрей Одарченко ("Слуга народа") – 44,53%
Дмитрий Святаш ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 29,76%
Округ 171
Виктория Кинзбурская ("Слуга народа") – 37,35%
Андрей Лесик ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 26,78%
Округ 172
Юрий Сдебский ("Слуга народа") – 43,56%
Владимир Мисик (самовыдвижение) – 43,33%
Округ 173
Александр Бакумов ("Слуга народа") – 45,83%
Анатолий Денисенко (самовыдвиженец) – 22,71%
Округ 174
Александр Фельдман (самовыдвиженец) – 37,44%
Виктория Алексейчук ("Слуга народа") – 35,06%
Округ 175
Евгений Пивоваров ("Слуга народа") – 43,63%
Владимир Кацуба ("Оппозиционный блок") – 20,46%
Округ 176
Дмитрий Шенцев ("Оппозиционный блок") – 45,84%
Александр Счисльонок ("Слуга народа") – 29,03%
Округ 177
Дмитрий Любота ("Слуга народа") – 40,01%
Виктор Остапчук ("Оппозиционный блок") – 26,20%
Округ 178
Александр Литвинов ("Слуга народа") – 31,84%
Анатолий Русецкий (самовыдвиженец) – 27,27%
Округ 179
Алексей Кучер ("Слуга народа") – 46,51%
Сергей Чернов ("Оппозиционный блок") – 24,46%
Округ 180
Алексей Красов ("Слуга народа") – 45,38%
Александр Беловол (самовыдвиженец) – 30,41%
Округ 181
Дмитрий Микиша ("Слуга народа") – 38,15%
Валерия Мураева (самовыдвиженец) – 23,35%
Херсонская область
Округ 182
Павел Павлиш ("Слуга народа") – 38,84%
Владимир Сальдо ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 16,22%
Округ 183
Виктория Вагнер ("Слуга народа") – 39,38%
Михаил Опанащенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 14,32%
Округ 184
Игорь Колыхаев (самовыдвиженец) – 49,31%
Даниил Репилевский ("Слуга народа") – 28,58%
Округ 185
Владимир Иванов ("Слуга народа") – 29,82%
Павел Филипчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 22,5%
Округ 186
Алексей Ковалев ("Слуга народа") – 36,53%
Евгений Рыщук (самовыдвиженец) – 19,58%
Хмельницкая область
Округ 187
Николай Стефанчук ("Слуга народа") – 35,95%
Виталий Диденко ("Свобода") – 29,9%
Округ 188
Сергей Лабазюк (самовыдвиженец) – 52,97%
Оксана Бочкарьова ("Слуга народа") – 33,73%
Округ 189
Елена Копанчук ("Слуга народа") – 32,12%
Андрей Шинькович (самовыдвиженец) – 22,07%
Округ 190
Роман Мацола (самовыдвиженец) – 42,77%
Алексей Жмеренецкий ("Слуга народа") – 39,59%
Округ 191
Виктор Бондар (самовыдвиженец) – 32,27%
Марина Потапова ("Слуга народа") – 25,22%
Округ 192
Александр Герега (самовыдвиженец) – 45,95%
Василий Гуменюк ("Слуга народа") – 28,67%
Округ 193
Владимир Мельниченко (самовыдвиженец) – 39,31%
Игорь Марчук ("Слуга народа") – 29,57%
Черкасская область
Округ 194
Любовь Шпак ("Слуга народа") – 41,11%
Виктор Евпак ("Голос") – 11,06%
Округ 195
Олег Арсенюк ("Слуга народа") – 39,69%
Евгений Курбет (самовыдвиженец) – 33,45%
Округ 196
Геннадий Бобов (самовыдвиженец) – 33,87%
Андрей Стрихарский ("Слуга народа") – 33,51%
Округ 197
Александр Скичко ("Слуга народа") – 46,02%
Владислав Голуб (самовыдвиженец) – 20,96%
Округ 198
Сергей Рудик (самовыдвиженец) – 30,58%
Наталья Дьяченко ("Слуга народа") – 24,1%
Округ 199
Валентин Нечипоренко (самовыдвиженец) – 37,46%
Сергей Нагорняк ("Слуга народа") – 35,4%
Округ 200
Антон Яценко (самовыдвиженец) – 68,77%
Елена Воронцова ("Слуга народа") – 16,94%
Черновицкая область
Округ 201
Елена Лис ("Слуга народа") – 34,65%
Николай Федорук (самовыдвиженец) – 13,17%
Округ 202
Максим Заремский ("Слуга народа") – 36,75%
Иван Рыбак (самовыдвиженец) – 16,88%
Округ 203
Георгий Музурашу ("Слуга народа") – 25,99%
Михаил Жар ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 19,86%
Округ 204
Валерий Божик ("Слуга народа") – 51,98%
Максим Бурбак (самовыдвиженец) – 22,29%
Черниговская область
Округ 205
Олег Семинский ("Слуга народа") – 34,23
Валерий Кулич (самовыдвиженец) – 20,12%
Округ 206
Антон Поляков ("Слуга народа") – 32,79%
Максим Микитась (самовыдвиженец) – 21,36%
Округ 207
Игорь Рыбаков (самовыдвиженец) – 34,78%
Анатолий Евлахов (самовыдвиженец) – 18,7%
Округ 208
Валерий Давыденко (самовыдвиженец) –
Антон Панченко ("Слуга народа") – 16,7%
Округ 209
Анатолий Гунько (Батьківщина") – 32,81%
Александр Кодола (самовыдвеженец) – 25,97%
Округ 210
Сергей Коровченко (самовыдвеженец) – 21,77%
Дмитрий Пахомов ("Слуга Народа") – 16,64%
Киев
Округ 211
Александр Юрченко ("Слуга народа") – 36,37%
Владимир Прокопив ("Европейская солидарность") – 23,8%
Округ 212
Максим Перебейнис ("Слуга народа") – 34,5%
Андрей Задерейко ("Европейская солидарность") – 16,83%
Округ 213
Артем Дубнов ("Слуга народа") – 36,34%
Борислав Береза (самовыдвиженец) – 18,24%
Округ 214
Сергей Швец ("Слуга народа") – 32,8%
Олесь Маляревич ("Европейская солидарность") – 20,78%
Округ 215
Богдан Яременко ("Слуга народа") – 37,68%
Андрей Ильенко (ВО "Свобода") – 19,86%
Округ 216
Леся Забуранная ("Слуга народа") – 40,65%
Виталий Павлик (самовыдвиженец) – 17,15%
Округ 217
Марьяна Безуглая ("Слуга народа") – 38,01%
Людмила Костенко ("Европейская солидарность") – 22,39%
Округ 218
Дмитрий Гурин ("Слуга народа") – 41,47%
Виктория Муха (самовыдвиженец) – 21,44%
Округ № 219
Николай Тищенко ("Слуга народа") – 31,52%
Александр Третьяков (самовыдвиженец) – 23,69%
Округ 220
Анна Бондарь ("Слуга народа") – 37,47%
Алексей Окопный ("Европейская солидарность") – 15,11%
Округ 221
Анна Пуртова ("Слуга народа") – 23,58%
Леонид Емец ("Голос") – 16,85%
Округ 222
Роман Грищук ("Слуга народа") – 42,48%
Дмитрий Андриевский (самовыдвиженец) – 14,76%
Округ 223
Людмила Буймистер ("Слуга народа") – 32,35%
Юрий Левченко (ВО "Свобода") – 22,27%
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