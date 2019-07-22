Кто проходит в Раду по мажоритарке: полный список

По предварительным данным, большинство голосов по одномандатным округам на внеочередных выборах в Верховную Раду собрали представители партии "Слуга народу".

В каких регионах лидируют мажоритарщики от президентской фракции, а кому удалось обогнать лидера – читайте на OBOZREVATEL.

Согласно обработанным 65,2% протоколов, партия "Слуга народу" уверенно побеждает в 21 из 24 областей Украины, а также в городе Киев. На подконтрольной Украине территориях Луганской и Донецкой областей большинство взяла "Оппозиционная платформа – За жизнь", а во Львовской победила партия Святослава Вакарчука "Голос".

Неудивительно, что по одномандатным округам в регионах также лидируют мажоритарщики от президентской партии. Абсолютно все мандаты на 13 округах представителям "Слуги народу" удалось собрать в Киеве. Недобирают же "слуги народа" по одному мандату в Херсонской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Житомирской и Днепропетровской областях.

Еще хуже ситуация – во Львовской, Виннцикой и Хмельницкой областях, где мажоритарщики не выиграли и на половине участков. А в Волынской области в Раду проходит только один представитель президентской партии.

Лишь в Луганской и Донецкой областях по мажоритарке лидирует "Оппозиционная платформа – За жизнь".

OBOZREVATEL публикует полный список лидер выборных перегонов по одномандатным округам по всей Украине.

(Данные ЦВК по результатам обработанных 65,2% протоколов по состоянию на 14:00 22 июля. Информация будет обновляться)

Винницкая область

Округ 11

Максим Пашковский ("Слуга народа") – 23,4%

Сергей Кудлаенко (самовыдвиженец) – 16,6%

Округ 12

Анатолий Драбовский ("Слуга народа") – 29,6%

Елена Верлан-Кульшенко ("Европейская солидарность") – 13,6%

Округ 13

Петр Юрчишин (самовыдвиженец) – 38,8%

Юрий Максименко ("Слуга народа") – 24,9%

Округ 14

Ирина Борзова ("Слуга народа") – 28,4%

Анатолий Кушнир (самовыдвиженец) – 17,8%

Округ 15

Лариса Билозир (самовыдвиженец) – 38,2%

Виталий Пращук ("Слуга народа") – 29%

Округ 16

Геннадий Вацак (самовыдвиженец) – 30,7%

Таисия Томляк ("Слуга народа") – 26,2%

Округ 17

Николай Кучер (самовыдвиженец) – 39%

Александр Коваль ("Слуга народа") – 24,5%

Округ 18

Олег Мейдич ("Батькивщина") – 32,5%

Руслан Демчак (самовыдвиженец) – 17%

Волынская область

Округ 19

Игорь Гузь (самовыдвиженец) – 61%

Назар Мисковец ("Слуга народа") – 15%

Округ 20

Вячеслав Рублев ("Слуга народа") – 40,5

Сергей Мартыняк (самовыдвиженец) – 19,8%

Округ 21

Степан Ивахив (самовыдвиженец) – 42,8%

Андрей Лев ("Слуга народа") – 24,2%

Округ 22

Игорь Палица (самовыдвиженец) – 37,3%

Сергей Писачук ("Слуга народа") – 27,5%

Округ 23

Ирина Констанкевич (самовыдвиженец) – 47,2%

Максим Приймачук ("Слуга народа") – 30,5%

Днепропетровская область

Округ 24

Дмитрий Киселевский (“Слуга народа”) – 59,8%

Олег Семенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 12,2%

Округ 25

Максим Бужанский (“Слуга народа”) – 28,7%

Максим Курячий (самовыдвиженец) – 22,6%

Округ 26

Кирилл Нестеренко (“Слуга народа”) – 38,4%

Геннадий Гуфман ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 30,3%

Округ 27

Вячеслав Медяник (“Слуга народа”) – 43,4%

Сергей Никитин ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 14,2%

Округ 28

Юрий Мисягин (“Слуга народа”) – 55,6%

Валерий Черный ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 14,2%

Округ 29

Сергей Демченко (“Слуга народа”) – 54%

Александр Юрчак ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 8,8%

Округ 30

Анна Личман (“Слуга народа”) – 48,2%

Константин Саусь ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 13,8%

Округ 31

Владимир Захарченко (“Слуга народа”) – 55,6%

Константин Павлов (самовыдвиженец) – 22,6%

Округ 32

Елена Криворучкина (“Слуга народа”) – 55,1%

Андрей Гальченко (самовыдвиженец) – 22,1%

Округ 33

Юрий Корявченков (“Слуга народа”) – 60,9%

Вадим Виншель ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 7,8%

Округ 34

Дмитрий Черный (“Слуга народа”) – 33,1%

Олег Кришин (самовыдвиженец) – 15,9%

Округ 35

Денис Герман (“Слуга народа”) – 47,8%

Андрей Шипко (самовыдвиженец) – 28,5%

Округ 36

Роман Коптелов (“Слуга народа”) – 39,6%

Артур Мартовицкий (самовыдвиженец) – 32%

Округ 37

Дмитрий Шпенов (самовыдвиженец) – 36,2%

Игорь Фартушный (“Слуга народа”) – 31,3%

Округ 38

Владислав Бородин (“Слуга народа”) – 38,5%

Вадим Нестеренко (самовыдвиженец) – 23,7%

Округ 39

Сергей Северин (“Слуга народа”) – 52,4%

Мария Пустовая ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 13,9%

Округ 40

Александр Трухин (“Слуга народа”) – 56%

Олег Кужман (самовыдвиженец) – 11,9%

Донецкая область

Округ 45

Муса Магомедов ("Оппозиционный блок") – 64,6%

Анастасия Петренко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 14,5%

Округ 46

Федор Христенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 38,1%

Родион Вощанов (“Слуга народа”) – 25,5%

Округ 47

Юрий Солод ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 48,8%

Василий Патлачук (“Слуга народа”) – 16,7%

Округ 48

Максим Ефимов (самовыдвиженец) – 54,9%

Денис Ошурко (самовыдвиженец) – 19%

Округ 49

Валерий Гнатенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 37,3%

Борис Колесников ("Оппозиционный блок") – 35%

Округ 50

Руслан Требушкин ("Оппозиционный блок") – 32,2%

Андрей Аксенов (самовыдвиженец) – 26,5%

Округ 51

Александр Ковалев (самовыдвиженец) – 64,3%

Владимир Веселкин (самовыдвиженец) – 14,9%

Округ 52

Нет результатов

Округ 57

Вадим Новинский ("Оппозиционный блок") – 42,82%

Вячеслав Салгалов ("Слуга народа") – 23,98%

Округ 58

Сергей Магера ("Оппозиционный блок") – 30,91%

Виктор Романюк ("Слуга народа") – 22,11%

Округ 59

Владимир Мороз ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 35,07%

Сергей Сажко (самовыдвиженец) – 23,58%

Округ 60

Дмитрий Лубенец (самовыдвиженец) – 36,95%

Артем Марчевский ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 25,99%

Житомирская область

Округ 62

Игорь Герасименко ("Слуга народа") – 47,72%

Наталья Леонченко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 8,12%

Округ 63

Богдан Кицак ("Слуга народа") – 43,28

Александр Ревега (самовыдвиженец) – 17,04%

Округ 64

Вячеслав Сигачев ("Слуга народа") – 28,74%

Владимир Арешонков (самовыдвиженец) – 26,51%

Округ 65

Дмитрий Костюк ("Слуга народа") – 33,26%

Владимир Литвин (самовыдвиженец) – 28,45%

Округ 66

Татьяна Грищенко ("Слуга народа") – 25,24%

Виталий Журавский (самовыдвиженец) – 20,09%

Округ 67

Виктор Развадовский (самовыдвиженец) – 35,2%

Сергей Кузьминых ("Слуга народа") – 33,69%

Закарпатская область

Округ 68

Александр Пекарь ("Слуга народа") – 18,32%

Роберт Горват (самовыдвиженец) – 18,27%

Округ 69

Эдгар Токар ("Слуга народа") – 35,19%

Виктор Балога (Единый центр) – 34,48%

Округ 70

Михаил Лаба ("Слуга народа") – 24,28%

Иван Дрогобецкий ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 22,32%

Округ 71

Валерий Лунченко (самовыдвиженец) – 49,14%

Сергей Грабар ("Слуга народа") – 28,14%

Округ 72

Василий Петевка (самовыдвиженец) – 34,21%

Вадим Носа ("Слуга народа") – 23,78%

Округ 73

Владислав Поляк (самовыдвиженец) – 42,98%

Василий Брензович (самовыдвиженец) – 26,13%

Запорожская область

Округ 74

Геннадий Касай ("Слуга народа") – 44,27%

Игорь Чумаченко ("Оппозицонный блок") – 12,65%

Округ 75

Роман Соха ("Слуга народа") – 44,48%

Сергей Кальцев ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 12,42%

Округ 76

Евгений Шевченко ("Слуга народа") – 44,19%

Анатолий Пустоваров ("Оппозиционный блок") – 14,69%

Округ 77

Сергей Штепа ("Слуга народа") – 43,66%

Вячеслав Богуслаев (самовыдвиженец) – 32,15%

Округ 78

Александр Пономарев ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 35,95%

Виталий Боговин ("Слуга народа") – 33,56%

Округ 79

Юлия Яцык ("Слуга народа") – 40,22%

Владимир Бандуров ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 28,08%

Округ 80

Сергей Минько (самовыдвиженец) – 33,32%

Евгений Балицкий (самовыдвиженец) – 29,31%

Округ 81

Павел Мельник ("Слуга народа") – 35,93%

Олег Калиман (Аграрная партия Украины) – 27,55%

Округ 82

Марина Никитина ("Слуга народа") – 40,48%

Владимир Люцканов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 19,17%

Ивано-Франковская область

Округ 83

Оксана Савчук (ВО “Свобода”) – 46,67%

Андрей Сторожук (“Слуга народа”) – 23,28%

Округ 84

Игорь Фрис (“Слуга народа”) – 21,95%

Андрей Иваськив ("Батьківщина") – 15,24%

Округ 85

Эдуард Прощук ("Слуга народа") – 30,86%

Виктор Шевченко (самовыдвиженец) – 26,40%

Округ 86

Александр Матусевич ("Слуга народа") – 28,61%

Анатолий Дирив (самовыдвиженец) – 28,34%

Округ 87

Зиновий Андрийович ("Слуга народа") – 37,79%

Михаил Иваночко ("Свобода") – 13,73%

Округ 88

Андрей Иванчук (самовыдвиженец) – 45,04%

Андрей Шевченко ("Слуга народа") – 25,22%

Округ 89

Владимир Тимофийчук ("Слуга народа") – 18,48%

Юрий Соловей ("Удар") – 15,05%

Киевская область

Округ 90

Николай Бабенко (Белая Церковь вместе) – 27,53%

Юрий Нестерчук ("Слуга народа") – 15,94%

Округ 91

Олег Дунда ("Слуга народа") – 33,95%

Руслан Сольвар (самовыдвиженец) – 17,2%

Округ 92

Валерий Колюх ("Слуга народа") – 20,41%

Виталий Гудзенко (самовыдвиженец) – 19,85%

Округ 93

Анна Скороход ("Слуга народа") – 41,21%

Александр Жукотанский (самовыдвиженец) – 22,51%

Округ 94

Александр Дубинский (“Слуга народа”) – 36,8%

Игорь Кононенко (самовыдвиженец) – 14,71%

Округ 95

Александр Горобец ("Слуга народа") – 29,16%

Владимир Карплюк (самовыдвиженец) – 23,34%

Округ 96

Ольга Василевская–Смаглюк ("Слуга народа") – 39,24%

Ярослав Москаленко (самовыдвиженец) – 25,6%

Округ 97

Николай Галушко ("Слуга народа") – 37,82%

Олег Иваненко ("Европейская солидарность") – 15,8%

Округ 98

Сергей Бунин ("Слуга народа") – 42,53%

Сергей Мищенко (самовыдвиженец) – 24,1%

Кировоградская область

Округ 99

Александр Дануца ("Слуга народа") – 36,32%

Александо Горбунов (самовыдвиженец) – 15%

Округ 100

Игорь Мурдий (“Слуга народа”) – 38,14%

Станислав Березкин (самовыдвиженец) – 17,79%

Округ 101

Юрий Кузбит ("Слуга народа") – 40,71%

Максим Поляков (самовыдвиженец) – 22,84%

Округ 102

Олесь Довгий (самовыдвиженец) – 42,81%

Артем Петрощук ("Слуга народа") – 26,49%

Округ 103

Олег Воронько ("Слуга народа") – 38,83%

Степан Цапюк ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 15,96%

Луганская область

Округ 105

Виктория Гриб ("Оппозиционны блок") – 38,57%

Сергей Медведчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 34,36%

Округ 106

Алексей Кузнецов ("Слуга народа") – 21,26%

Юрий Фурман (самовыдвиженец) – 20,02%

Округ 107

Александр Сухов (самовыдвиженец) – 33,24%

Александр Сорокин ("Слуга народа") – 16,75%

Округ 112

Сергей Вельможный (самовыдвиженец) – 34,79%

Александр Чернецов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 31,03%

Округ 113

Александр Лукашев ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 32,93%

Вита Слипец (“Слуга народа”) – 22,19%

Округ 114

Сергей Шахов (самовыдвиженец) – 48,02%

Максим Мойсеев (“Слуга народа”) – 21,96%

Львовская область

Округ 115

Наталья Пипа ("Голос") – 30,25%

Юрий Михальчишин (самовыдвиженец) – 21,62%

Округ 116

Николай Княжицкий ("Европейская солидарность") – 22,92%

Марта Романяк ("Голос") – 19,98%

Округ 117

Ярослав Рущишин ("Голос") – 25,14%

Оксана Юринець (самовыдвиженец) – 23,57%

Округ 118

Богдан Дубневич (самовыдвиженец) – 33,52%

Галина Васильченко ("Голос") – 30,58%

Округ 119

Михаил Бондарь ("Европейская солидарность") – 16%

Орест Кавецкий (“Слуга народа”) – 15,27%

Округ 120

Ярослав Дубневич (самовыдвиженец) – 44,28%

Тарас Елейко ("Голос") – 19,04%

Округ 121

Орест Саламаха (“Слуга народа”) – 19,36%

Михаил Задорожний ("Европейская солидарность") – 17,12%

Округ 122

Павел Бакунец ("Самопоміч") – 20,74%

Андрей Дума ("Громадянська позиція") –11,63%

Округ 123

Тарас Батенко (самовыдвиженец) – 44,11%

Тарас Чолий ("Голос") – 14,95%

Округ 124

Юрий Камельчук (“Слуга народа”) – 15,83%

Оксана Береза ("Свобода") – 13,78%

Округ 125

Андрей Лопушанский (самовыдвиженец) – 18,16%

Юрий Доскич (самовыдвиженец) – 16,08%

Округ 126

Андрей Кит (самовыдвиженец) – 24,51%

Андрей Гергерт ("Свобода") – 18,36%

Николаевская область

Округ 127

Александр Пасичный (“Слуга народа”) – 36,38%

Игорь Дятлов (самовыдвиженец) – 15,84%

Округ 128

Александр Гайду (“Слуга народа”) – 41,08%

Артем Ильюк (самовыдвиженец) – 23,64%

Округ 129

Игорь Копытин (“Слуга народа”) – 36,24%

Александр Жолобецкий (самовыдвиженец) – 21,03%

Округ 130

Игорь Негулевский (“Слуга народа”) – 38,07%

Владимир Фроленко ("Оппозиционная платформа – За жизнь) – 19,93%

Округ 131

Артем Чорноморов (“Слуга народа”) – 42,78

Анатолий Гасюк (самовыдвиженец) – 10,64%

Округ 132

Максим Дыркин (“Слуга народа”) – 42,52%

Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец) – 9,42%

Одесская область

Округ 133

Артем Дмитрук (“Слуга народа”) – 32,35%

Виктор Баранский ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 27,28%

Округ 134

Олег Колев ("Слуга народа") – 34,15%

Евгений Червоненко (самовыдвиженец) – 16,97%

Округ 135

Алексей Леонов ("Слуга народа") – 40,41%

Сергей Кивалов (самовыдвиженец) – 31,84%

Округ 136

Александр Гореюк ("Слуга народа") – 46,8%

Дмитрий Голубов (самовыдвиженец) – 39,21%

Округ 137

Леонид Климов (самовыдвиженец) – 28,31%

Александр Муконин (“Слуга народа”) – 24,99%

Округ 138

Степан Чернявский ("Слуга народа") – 35,89%

Ольга Плюганич ("Батьківщина") – 24,17%

Округ 139

Виталий Саутьонков ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 30,77%

Игорь Васильковский ("Слуга народа") – 29,01%

Округ 140

Сергей Колебошин ("Слуга народа") – 43,62%

Василий Гуляев (самовыдвижение) – 22,46%

Округ 141

Александр Ткаченко ("Слуга народа") – 32,77%

Виталий Барвиненко (самовыдвиженец) – 28,88%

Округ 142

Руслан Плохой ("Слуга народа") – 28,14%

Антон Киссе (самовыдвиженец) – 23,33%

Округ 143

Анатолий Урбанский (самовыдвиженец) – 57,04%

Виктор Куртев ("Слуга народа") – 27,84%

Полтавская область

Округ 144

Дмитрий Налетов ("Слуга народа") – 41,35%

Александр Мамай (самовыдвиженец) – 18,5%

Округ 145

Андрей Боблях ("Слуга народа") – 49,16%

Владимир Гриценко (Оппозиционная платформа – За жизнь") – 9,18%

Округ 146

Юрий Шаповалов (самовыдвиженец) – 26,98%

Феликс Урин ("Слуга народа") – 23,25%

Округ 147

Олег Кулинич (самовыдвиженец) – 37,83%

Сергей Дудник ("Слуга народа") – 30,28%

Округ 148

Мухтаров Фахраддин Аладдин-Огли (самовыдвижение) – 23,57%

Анастасия Ляшенко ("Слуга народа") – 22,29%

Округ 149

Константин Касай ("Слуга народа") – 35,84%

Лариса Босенко ("Батьківщина") – 15,73%

Округ 150

Алексей Мовчан ("Слуга народа") – 39,66%

Константин Жеваго (самовыдвижение) – 26,37%

Округ 151

Максим Березин ("Слуга народа") – 45,2%

Руслан Богдан ("Батьківщина") – 16,67%

Ровенская область

Округ 152

Александр Ковальчук ("Слуга народа") – 31,3%

Олег Осуховский (ВО "Свобода") – 13,85%

Округ 153

Роман Иванисов ("Слуга народа") – 34,93%

Юрий Вознюк (самовыдвиженец) – 22,1%

Округ 154

Александр Аликсийчук ("Слуга народа") – 35,69%

Александр Дехтярчук (самовыдвиженец) – 16,16%%

Округ 155

Виктор Мьялык (самовыдвиженец) – 35,38%

Василий Яницкий (самовыдвиженец) – 23,85%

Округ 156

Сергей Литвиненко ("Слуга народа") – 26,85%

Александр Данильчук (самовыдвиженец) – 16,36%

Сумская область

Округ 157

Татьяна Рябуха ("Слуга народа") – 39,01%

Юрий Чмырь (самовыдвиженец) – 17,35%

Округ 158

Игорь Васильев ("Слуга народа") – 45,65%

Василий Лобода ("Батьківщина") – 15,94%

Округ 159

Андрей Деркач (самовыдвиженец) – 39,32%

Дмитрий Шевченко ("Слуга народа") – 23,77%

Округ 160

Игорь Молоток (самовыдвиженец) – 53,21%

Татьяна Сахнюк ("Слуга народа") – 22,39%

Округ 161

Максим Гузенко ("Слуга народа") – 35,92%

Анатолий Кобзаренко (самовыдвиженец) – 20,50%

Округ 162

Николай Задорожний ("Слуга народа") – 37,81%

Иван Лозовой (самовыдвиженец) – 14,61%

Тернопольская область

Округ 163

Андрей Богданец ("Слуга народа") – 26,04%

Максим Черкашин ("Голос") – 15,44%

Округ 164

Игорь Васылив ("Слуга народа") – 21,35

Михаил Головко ("Свобода") – 21,02%

Округ 165

Иван Чайкивский (самовыдвиженец) – 35,45%

Тарас Юрик ("Европейская Солидарность") – 17,8%

Округ 166

Николай Люшняк (самовыдвиженец) – 31,72%

Игорь Сопель ("Слуга народа") – 20,14%

Округ 167

Владимир Гевко("Слуга народа") – 22,24%

Владимир Шматько ("Сила людей") – 16,43%

Харьковская область

Округ 168

Мария Мезенцева ("Слуга народа") – 42,33%

Валерий Писаренко (самовыдвиженец) – 22,88%

Округ 169

Александр Куницкий ("Слуга народа") – 48,5%

Александр Грановский (самовыдвиженец) – 15,41%

Округ 170

Андрей Одарченко ("Слуга народа") – 44,53%

Дмитрий Святаш ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 29,76%

Округ 171

Виктория Кинзбурская ("Слуга народа") – 37,35%

Андрей Лесик ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 26,78%

Округ 172

Юрий Сдебский ("Слуга народа") – 43,56%

Владимир Мисик (самовыдвижение) – 43,33%

Округ 173

Александр Бакумов ("Слуга народа") – 45,83%

Анатолий Денисенко (самовыдвиженец) – 22,71%

Округ 174

Александр Фельдман (самовыдвиженец) – 37,44%

Виктория Алексейчук ("Слуга народа") – 35,06%

Округ 175

Евгений Пивоваров ("Слуга народа") – 43,63%

Владимир Кацуба ("Оппозиционный блок") – 20,46%

Округ 176

Дмитрий Шенцев ("Оппозиционный блок") – 45,84%

Александр Счисльонок ("Слуга народа") – 29,03%

Округ 177

Дмитрий Любота ("Слуга народа") – 40,01%

Виктор Остапчук ("Оппозиционный блок") – 26,20%

Округ 178

Александр Литвинов ("Слуга народа") – 31,84%

Анатолий Русецкий (самовыдвиженец) – 27,27%

Округ 179

Алексей Кучер ("Слуга народа") – 46,51%

Сергей Чернов ("Оппозиционный блок") – 24,46%

Округ 180

Алексей Красов ("Слуга народа") – 45,38%

Александр Беловол (самовыдвиженец) – 30,41%

Округ 181

Дмитрий Микиша ("Слуга народа") – 38,15%

Валерия Мураева (самовыдвиженец) – 23,35%

Херсонская область

Округ 182

Павел Павлиш ("Слуга народа") – 38,84%

Владимир Сальдо ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 16,22%

Округ 183

Виктория Вагнер ("Слуга народа") – 39,38%

Михаил Опанащенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 14,32%

Округ 184

Игорь Колыхаев (самовыдвиженец) – 49,31%

Даниил Репилевский ("Слуга народа") – 28,58%

Округ 185

Владимир Иванов ("Слуга народа") – 29,82%

Павел Филипчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 22,5%

Округ 186

Алексей Ковалев ("Слуга народа") – 36,53%

Евгений Рыщук (самовыдвиженец) – 19,58%

Хмельницкая область

Округ 187

Николай Стефанчук ("Слуга народа") – 35,95%

Виталий Диденко ("Свобода") – 29,9%

Округ 188

Сергей Лабазюк (самовыдвиженец) – 52,97%

Оксана Бочкарьова ("Слуга народа") – 33,73%

Округ 189

Елена Копанчук ("Слуга народа") – 32,12%

Андрей Шинькович (самовыдвиженец) – 22,07%

Округ 190

Роман Мацола (самовыдвиженец) – 42,77%

Алексей Жмеренецкий ("Слуга народа") – 39,59%

Округ 191

Виктор Бондар (самовыдвиженец) – 32,27%

Марина Потапова ("Слуга народа") – 25,22%

Округ 192

Александр Герега (самовыдвиженец) – 45,95%

Василий Гуменюк ("Слуга народа") – 28,67%

Округ 193

Владимир Мельниченко (самовыдвиженец) – 39,31%

Игорь Марчук ("Слуга народа") – 29,57%

Черкасская область

Округ 194

Любовь Шпак ("Слуга народа") – 41,11%

Виктор Евпак ("Голос") – 11,06%

Округ 195

Олег Арсенюк ("Слуга народа") – 39,69%

Евгений Курбет (самовыдвиженец) – 33,45%

Округ 196

Геннадий Бобов (самовыдвиженец) – 33,87%

Андрей Стрихарский ("Слуга народа") – 33,51%

Округ 197

Александр Скичко ("Слуга народа") – 46,02%

Владислав Голуб (самовыдвиженец) – 20,96%

Округ 198

Сергей Рудик (самовыдвиженец) – 30,58%

Наталья Дьяченко ("Слуга народа") – 24,1%

Округ 199

Валентин Нечипоренко (самовыдвиженец) – 37,46%

Сергей Нагорняк ("Слуга народа") – 35,4%

Округ 200

Антон Яценко (самовыдвиженец) – 68,77%

Елена Воронцова ("Слуга народа") – 16,94%

Черновицкая область

Округ 201

Елена Лис ("Слуга народа") – 34,65%

Николай Федорук (самовыдвиженец) – 13,17%

Округ 202

Максим Заремский ("Слуга народа") – 36,75%

Иван Рыбак (самовыдвиженец) – 16,88%

Округ 203

Георгий Музурашу ("Слуга народа") – 25,99%

Михаил Жар ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 19,86%

Округ 204

Валерий Божик ("Слуга народа") – 51,98%

Максим Бурбак (самовыдвиженец) – 22,29%

Черниговская область

Округ 205

Олег Семинский ("Слуга народа") – 34,23

Валерий Кулич (самовыдвиженец) – 20,12%

Округ 206

Антон Поляков ("Слуга народа") – 32,79%

Максим Микитась (самовыдвиженец) – 21,36%

Округ 207

Игорь Рыбаков (самовыдвиженец) – 34,78%

Анатолий Евлахов (самовыдвиженец) – 18,7%

Округ 208

Валерий Давыденко (самовыдвиженец) –

Антон Панченко ("Слуга народа") – 16,7%

Округ 209

Анатолий Гунько (Батьківщина") – 32,81%

Александр Кодола (самовыдвеженец) – 25,97%

Округ 210

Сергей Коровченко (самовыдвеженец) – 21,77%

Дмитрий Пахомов ("Слуга Народа") – 16,64%

Киев

Округ 211

Александр Юрченко ("Слуга народа") – 36,37%

Владимир Прокопив ("Европейская солидарность") – 23,8%

Округ 212

Максим Перебейнис ("Слуга народа") – 34,5%

Андрей Задерейко ("Европейская солидарность") – 16,83%

Округ 213

Артем Дубнов ("Слуга народа") – 36,34%

Борислав Береза (самовыдвиженец) – 18,24%

Округ 214

Сергей Швец ("Слуга народа") – 32,8%

Олесь Маляревич ("Европейская солидарность") – 20,78%

Округ 215

Богдан Яременко ("Слуга народа") – 37,68%

Андрей Ильенко (ВО "Свобода") – 19,86%

Округ 216

Леся Забуранная ("Слуга народа") – 40,65%

Виталий Павлик (самовыдвиженец) – 17,15%

Округ 217

Марьяна Безуглая ("Слуга народа") – 38,01%

Людмила Костенко ("Европейская солидарность") – 22,39%

Округ 218

Дмитрий Гурин ("Слуга народа") – 41,47%

Виктория Муха (самовыдвиженец) – 21,44%

Округ № 219

Николай Тищенко ("Слуга народа") – 31,52%

Александр Третьяков (самовыдвиженец) – 23,69%

Округ 220

Анна Бондарь ("Слуга народа") – 37,47%

Алексей Окопный ("Европейская солидарность") – 15,11%

Округ 221

Анна Пуртова ("Слуга народа") – 23,58%

Леонид Емец ("Голос") – 16,85%

Округ 222

Роман Грищук ("Слуга народа") – 42,48%

Дмитрий Андриевский (самовыдвиженец) – 14,76%

Округ 223

Людмила Буймистер ("Слуга народа") – 32,35%

Юрий Левченко (ВО "Свобода") – 22,27%

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