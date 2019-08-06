ЦИК официально закончила подсчет голосов: назван последний победитель на мажоритарке

Во вторник, 6 августа, Центральная избирательная комиссия приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в скандальном одномандатном избирательном округе №210 на Черниговщине.

На сайте ЦИК отмечается, что документ принят с пометкой "Уточненный". Он стал последним из 199 привезенных окружными комиссиями в ЦИК оригиналов протоколов.

"ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда", – говорится в сообщении.

Новости На Черниговщине в округе 210 на 33 участках пересчитают результаты

Выборы dt.ua

Согласно информации ЦИК, по результатам окончательного подсчета голосов избирателей в одномандатном избирательном округе №210 (центр в Прилуках, Черниговская область) победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,24% избирателей (16 541 голосов). При этом его ближайший конкурент самовыдвиженец Борис Приходько заручился поддержкой 21,11% избирателей (16 440 голосов).

Как сообщал OBOZREVATEL:

ЦИК не успела официально огласить результаты внеочередных выборов в Верховную Раду до 5 августа, как того требует законодательство. В указанную дату она признала избранными семь народных депутатов Украины из последних восьми. Проволочка произошла из-за 210 округа.

Напомним, кандидат в народные депутаты Сергей Коровченко, который по результатам экзит-полов занял второе место, угрожал членам окружной избирательной комиссии. Он не желал мириться с победой самовыдвиженца Бориса Приходько.

Приходько пожаловался на фальсификации в подсчете голосов на 210-м округе во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

В связи с этим жители города Прилуки (Черниговская область) собрались на массовый митинг под стенами окружной избирательной комиссии 210-го округа.

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