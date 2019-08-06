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"Трижды в неделю": Коломойский рассказал о "тесной связи" с Богданом

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Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что знает своего бывшего юриста и нынешнего главу Офиса президента Украины Андрея Богдана около 15 лет и некое время "очень тесно" сотрудничал с ним.

Об этом Коломойский рассказал в интервью РБК. По словам бизнесмена, глава ОП был одним из его главных юристов последних пять лет подряд.

"Я его (Богдана. – Ред.) знаю уже лет 15, года с 2005-го. Сотрудничали с ним очень плотно лет пять последних. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги", – объяснил он.

Богдан и Коломойский

Богдан и Коломойский

Отвечая на вопрос, помогал ли Богдан группе "Приват" или самому Коломойскому, он сказал, что услуги назначались ему лично.

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"Раза три в неделю виделись. Вплоть до его назначения главой администрации (Администрация президента. – Ред.). Сейчас у него уже времени, наверное, нет", – добавил бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Андрей Богдан Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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