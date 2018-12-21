МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Третья в Европе: Украина вырвалась в лидеры по мощности авиации МВД

2.5тЧитать материал на украинском

Авиабезопасность в Украине — третья в Европе по мощности вместе с Германией и Францией.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter МВД, отметив, что вылетевшие накануне с завода в Германии вертолеты уже в Украине.

"Первые два французских вертолета Airbus H225 Super Puma — уже на службе у Национальной гвардии Украины и ГСЧС. А будет 55 вертолетов для системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины, которую представляем сегодня. Третья в Европе по мощности вместе с Германией и Францией", — написал он.

Третья в Европе: Украина вырвалась в лидеры по мощности авиации МВД

twitter.com/AvakovArsen

Новости
Украина получит вертолеты из Франции: опубликованы фото

Как сообщает "112 Украина", презентация вертолетов состоялась в аэропорту Борисполь с участием президента Украины Петра Порошенко.

"Сегодняшний день - это выдающееся событие, это яркое свидетельство укрепления материальной базы для наших пограничников, спасателей, для Нацгвардии, и символ нашей эффективного сотрудничества между Украиной и ЕС вообще, между Украиной, Францией и Германией", - заявил глава государства.

Airbus H-225

Airbus H-225

Зорян Шкиряк, Facebook

Airbus H-225

Airbus H-225

Зорян Шкиряк, Facebook

Airbus H-225

Airbus H-225

Зорян Шкиряк, Facebook

Президент отметил, что в рамках дополнений к заключенному ранее контракту Украина получит также боевые вертолеты Airbus, которые укрепят ВСУ и расширят возможности украинских военнослужащих по защите суверенитета, территориальной целостности и независимости страны.

Аваков также рассказал, что Украина создаст собственный сервисный центр для полученных вертолетов.

"Еще один крайне важный момент - у нас в Украине будет расположен центр технического обслуживания этих вертолетов, что позволит обслуживать не только свои машины, но и принимать заказы европейских партнеров", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая было подписано соглашение между Украиной и Францией о поставке 55 вертолетов для системы МВД.

Затем Верховная Рада ратифицировала документ между Украиной и Францией о создании единой системы авиационной безопасности и защиты, речь в котором идет о сумме 555 млн евро.

Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Тег
МВД
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
33
Смешно
12
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Собакин из того, как Украину за откаты предал хочет смоепить себе повод для медальки
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Рейтинг сам я составлял. Не благодарите лохи
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Он Алекс, Это тебя за ЧМО твоя пропаганда считает. Купите еще три вертолёта, и будете на 1 месте.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Он Алекс
Он Алекс
Poroshenko Petro, пригожинское ты чмо твоё мнение никого не интересует ))) в Украине ))) терпи чмошное пригожинское отродье
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Наши блоги