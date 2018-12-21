Третья в Европе: Украина вырвалась в лидеры по мощности авиации МВД

Авиабезопасность в Украине — третья в Европе по мощности вместе с Германией и Францией.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter МВД, отметив, что вылетевшие накануне с завода в Германии вертолеты уже в Украине.

"Первые два французских вертолета Airbus H225 Super Puma — уже на службе у Национальной гвардии Украины и ГСЧС. А будет 55 вертолетов для системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины, которую представляем сегодня. Третья в Европе по мощности вместе с Германией и Францией", — написал он.

twitter.com/AvakovArsen

Как сообщает "112 Украина", презентация вертолетов состоялась в аэропорту Борисполь с участием президента Украины Петра Порошенко.

"Сегодняшний день - это выдающееся событие, это яркое свидетельство укрепления материальной базы для наших пограничников, спасателей, для Нацгвардии, и символ нашей эффективного сотрудничества между Украиной и ЕС вообще, между Украиной, Францией и Германией", - заявил глава государства.

Airbus H-225 Зорян Шкиряк, Facebook

Airbus H-225 Зорян Шкиряк, Facebook

Airbus H-225 Зорян Шкиряк, Facebook

Президент отметил, что в рамках дополнений к заключенному ранее контракту Украина получит также боевые вертолеты Airbus, которые укрепят ВСУ и расширят возможности украинских военнослужащих по защите суверенитета, территориальной целостности и независимости страны.

Аваков также рассказал, что Украина создаст собственный сервисный центр для полученных вертолетов.

"Еще один крайне важный момент - у нас в Украине будет расположен центр технического обслуживания этих вертолетов, что позволит обслуживать не только свои машины, но и принимать заказы европейских партнеров", - подчеркнул он.

Арсен #Аваков: Перші 2 французькі вертольоти #Airbus H225 Super Puma вже на службі у НГУ і ДСНС. А буде 55 гвинтокрилів для Системи авіабезпеки і цивільного захисту #МВС України,яку презентуємо сьогодні. Третя у Європі за потужністю разом із Німеччиною і Францією pic.twitter.com/s8mNjBYQaR — МВС України (@MVS_UA) 21 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая было подписано соглашение между Украиной и Францией о поставке 55 вертолетов для системы МВД.

Затем Верховная Рада ратифицировала документ между Украиной и Францией о создании единой системы авиационной безопасности и защиты, речь в котором идет о сумме 555 млн евро.