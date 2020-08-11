Трамп захотел пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит "Большой семерки" G7 после президентских выборов в ноябре и не против пригласить на него президента России Владимира Путина.

Об этом Трамп заявил во время своего брифинга 11 августа. Он также назвал Путина "важным действующим лицом".

"Мы уже пригласили много людей на саммит. Я, конечно бы, пригласил его. Считаю, что это важный фактор. Мы пригласим представителей, которые не входят в "Большую семерку". Кое-кто уже согласился принять участие", – заявил Трамп.

Как писал OBOZREVATEL ранее, американский профессор дал прогноз, кто победит на выборах в США.