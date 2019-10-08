На руку Фирташу: всплыл неожиданный нюанс скандала с Трампом и Зеленским

Скандал вокруг возможного импичмента президента США Дональда Трампа после разговора с Владимиром Зеленским может стать причиной обжалования решения об экстрадиции олигарха Дмитрия Фирташа.
Об этом сообщает УП со ссылкой на Foreign Policy. Уточняется, что после того, как Минюст Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена в США, Фирташ сменил юристов и попросил возобновить судебное разбирательство, что возможно, если появились новые доказательства.
Таким образом, с июля его защищает близкая к окружению Трампа супружеская пара Джои ДиДженова и Виктории Тенгсинг.
Последние, как сказано в материале, ранее вместе с адвокатом президента США Руди Джулиани искали компромат на Джо Байдена и его сына в Украине.
Зеленский и Трамп
Коллаж
По словам экс-прокурора Виктора Шокина, в 2015 году Байден якобы заставлял украинскую власть сделать все возможное, чтобы Фирташ не вернулся в Украину и США могли экстрадировать бизнесмена.
"Для меня ясно, что определенные должностные лица из администрации Обамы, в том числе вице-президент Джо Байден, непосредственно манипулировали руководством Украины под лживыми предлогами, чтобы предотвратить возвращение Дмитрия Фирташа в Украину", – заявил он.
По мнению журналистов, заявления Джулиани о давлении Байдена на украинские власти созвучны со свидетельством Шокина и играют на руку Фирташу.
Дмитрий Фирташ
Радио Свобода
Как сообщал OBOZREVATEL:
В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха в Испанию.
Фирташа обвиняли во взятке в размере 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии. Олигарх отрицает обвинения против него.
Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Также юристы бизнесмена заявили, что их клиента якобы вообще не обвиняли в США.
25 июня 2019 года Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста.
Позже стало известно, что если его экстрадируют в США, то олигарху грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер принял окончательное решение об экстрадиции в США Фирташа. Его адвокаты обратились о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Поэтому экстрадиции не будет, пока не появится новое решение суда по этому делу.
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