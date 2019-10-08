На руку Фирташу: всплыл неожиданный нюанс скандала с Трампом и Зеленским

Скандал вокруг возможного импичмента президента США Дональда Трампа после разговора с Владимиром Зеленским может стать причиной обжалования решения об экстрадиции олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает УП со ссылкой на Foreign Policy. Уточняется, что после того, как Минюст Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена в США, Фирташ сменил юристов и попросил возобновить судебное разбирательство, что возможно, если появились новые доказательства.

Таким образом, с июля его защищает близкая к окружению Трампа супружеская пара Джои ДиДженова и Виктории Тенгсинг.

Последние, как сказано в материале, ранее вместе с адвокатом президента США Руди Джулиани искали компромат на Джо Байдена и его сына в Украине.

Зеленский и Трамп Коллаж

По словам экс-прокурора Виктора Шокина, в 2015 году Байден якобы заставлял украинскую власть сделать все возможное, чтобы Фирташ не вернулся в Украину и США могли экстрадировать бизнесмена.

"Для меня ясно, что определенные должностные лица из администрации Обамы, в том числе вице-президент Джо Байден, непосредственно манипулировали руководством Украины под лживыми предлогами, чтобы предотвратить возвращение Дмитрия Фирташа в Украину", – заявил он.

По мнению журналистов, заявления Джулиани о давлении Байдена на украинские власти созвучны со свидетельством Шокина и играют на руку Фирташу.

Дмитрий Фирташ Радио Свобода

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