Трамп и Байден устроили перепалку с оскорблениями на дебатах в США

Кандидат от демократов на президентских выборах США Джо Байден и нынешний американский глава Дональд Трамп устроили перепалку на первых очных дебатах.

Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Трамп "напал" на Байдена и перебивал его, когда он отвечал на вопросы, сообщает CNN.

Это привело к тому, что Байден потерял ход своих мыслей по ключевым моментам в начале дебатов, хотя позже он привык к атакам Трампа. В ответ Байден назвал Трампа клоуном и "худшим президентом в Америке".

"Дональд, не могли бы вы заткнуться на минутку", – сказал Байден.

Кроме того, кандидат в президенты заявил, что Трамп запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.

Трамп же обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек. В ответ Байден заверил, что хочет расширить медпрограмму экс-президента Барака Обамы.

Дебаты были разделены на шесть тем, но многим американцам было трудно найти какую-либо ясность в отношении позиций, поскольку они переросли в крики, злобу и перекрестные разговоры, что временами делало невозможным проследить за тем, что говорил каждый из них.

Отметим, что выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа – 44%.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кандидат от демократов на президентских выборах США Джо Байден и нынешний американский глава Дональд Трамп почти сравнялись в предвыборном рейтинге.