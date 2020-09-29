Тищенко озвучил позицию по Донбассу и отказался говорить о кумовстве с Ермаком. Видео
Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко считает, что в вопросе деоккупации ОРДЛО нужно "договариваться со всеми, кто видит решение конфликта мирным путём, но при этом не идти на компромиссы".
Своей позицией он поделился во время общения с журналистами возле Верховной Рады. Видео комментария опубликовано на YouTube-канале Pavlovsky News (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
На вопрос о кумовстве с главой Офиса президента Андреем Ермаком и возможном лоббировании вступления Тищенко в новую парламентскую группу по Донбассу, он ответил вопросом: "Вы помните, что я народный депутат Украины и замглавы фракции?"
Также Тищенко прокомментировал недавнее назначение в Трёхстороннюю контактную группу Фокина: "Он профессионал и на своём месте".
Нардеп сообщил о планах в ближайшее время посетить линию разграничения на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября Тищенко сообщил, что якобы вошел в парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.
При этом первый замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников сказал, что вопрос о возможном включении Тищенко в состав делегации в Трехсторонней контактной группе даже не обсуждался.