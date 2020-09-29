Тищенко озвучил позицию по Донбассу и отказался говорить о кумовстве с Ермаком. Видео

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко считает, что в вопросе деоккупации ОРДЛО нужно "договариваться со всеми, кто видит решение конфликта мирным путём, но при этом не идти на компромиссы".

Своей позицией он поделился во время общения с журналистами возле Верховной Рады. Видео комментария опубликовано на YouTube-канале Pavlovsky News (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На вопрос о кумовстве с главой Офиса президента Андреем Ермаком и возможном лоббировании вступления Тищенко в новую парламентскую группу по Донбассу, он ответил вопросом: "Вы помните, что я народный депутат Украины и замглавы фракции?"

Также Тищенко прокомментировал недавнее назначение в Трёхстороннюю контактную группу Фокина: "Он профессионал и на своём месте".

Нардеп сообщил о планах в ближайшее время посетить линию разграничения на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября Тищенко сообщил, что якобы вошел в парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.

При этом первый замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников сказал, что вопрос о возможном включении Тищенко в состав делегации в Трехсторонней контактной группе даже не обсуждался.