Тимошенко, Зеленский и Гриценко: названы лидеры президентской гонки 

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко имеет самый высокий президентский рейтинг, за ней следуют шоумен Владимир Зеленский и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Об этом свидетельствует данные опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг".

Среди респондентов, которые уже определились с кандидатом в президенты, у Тимошенко 20% поддержки. Зеленский получил 11,9% голосов, Гриценко – 11,6%, экс-председатель фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко, который баллотируется от партии Оппозиционная платформа – 11,1%, а действующий президент Петр Порошенко – 10,9%.

Юлия Тимошенко "Сегодня"

Владимир Зеленский ТСН

Анатолий Гриценко ТСН

Остальные кандидаты имеют меньшую поддержку: Олег Ляшко – 8,2% голосов; Евгений Мураев – 6,2%, Андрей Садовый – 5,5%, Александр Шевченко – 3,9%.

Певец и музыкант Святослав Вакарчук, согласно мониторингу, на десятой строчке рейтинга с 3,8% поддержки.

Если бы в выборах участвовали только звезды шоу-бизнеса, то Зеленский имел бы 20,7%, а Вакарчук – 11%, другие предложенные кандидаты не набрали и 2% голосов. В таком случае 33,7% проголосовали бы против всех, а 17% не голосовали бы.

А если бы в выборах участвовали только политики, то первая пятерка выглядела бы сейчас так: Тимошенко – 15,7%, Бойко – 10,1%, Гриценко – 9,4%, Порошенко – 9%, Ляшко – 6,7%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросу КМИС, Центра Разумкова и группы "Рейтинг", лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко, которая с преимуществом почти в два раза опережает своих ближайших конкурентов.